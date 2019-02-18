«Московский школьник» подает в суд на главу ФБК

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В исступленных попытках привлечь внимание к собственной персоне блогер Алексей Навальный демонстрирует энергию, достойную лучшего применения. С каждым днем все больше сил ему приходится прилагать, чтобы поддерживать шумиху.

Увы, на уникальные «этюды» усилий и фантазии уже не хватает, остается только тащить из Сети все, что плохо лежит. А именно – фейки. «Вдохновение» настигло главу ФБК и в истории с наездом на комбинат питания «Московский школьник».

Чтобы проиллюстрировать свои фантазии об антисанитарии, якобы царящей на рынке питания Москвы, глава ФБК отыскал никому не известную женщину. Она представилась бывшей работницей пищекомбината. Наталья Шилова поведала на камеру свои негативные «воспоминания» о работе в «Московском школьнике». И показала фото унитаза, в котором, по ее уверениям, мыли овощи перед отправкой к детскому столу.

Увы, «расследователи» нахватали из интернета первые попавшиеся кадры, не удосужившись посмотреть ни на дату, ни на историю размещения. Оказалось, что данные фотографии никакого отношения к фигуранту так называемого расследования фонда Навального не имеют.

Зато глава комбината «Московский школьник» Николай Фатеев убедительно доказал, что на его предприятии царит порядок. Он, как и его коллега, владелец компании «Конкорд» Евгений Пригожин, провел экскурсию по помещениям своего производства. Видеотур продемонстрировал, что Навальный и компания откровенно клевещут на его предприятие.

Теперь Фатеев готовит судебный иск о клевете, которую сфабриковали и распространяют Алексей Навальный, его юрист Любовь Соболь и фальшивая «свидетельница» Наталья Шилова. Судьи разберутся, по какой причине этой троице понадобилось подтасовывать факты, и зачем они наштамповали фотографии для создания клеветнического видео.