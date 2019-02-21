Госдума приняла закон о паллиативной помощи

11:59

Госдума приняла в третьем чтении закон о паллиативной помощи, сообщает "Интерфакс".

"В послании Федеральному Собранию президент РФ Владимир Путин поручил как можно скорее завершить работу над законопроектом о паллиативной помощи - сегодня закон принят в третьем чтении", - приводит агентство слова председателя Госдумы Вячеслава Володина

По его словам, "закон прошел широкое обсуждение со специалистами, оказывающими паллиативную помощь, волонтерами, экспертами, что позволило выйти на нормы прямого действия".

"Паллиативная помощь будет оказываться в каждом регионе, люди бесплатно будут обеспечены необходимыми обезболивающими и медицинскими изделиями и смогут дома, рядом со своими близкими, получать всю необходимую поддержку - как медицинскую, так и психологическую", - добавил он.

По словам Володина, "Государственная Дума будет держать на контроле реализацию закона о паллиативной помощи на практике, чтобы он реально работал для людей и помогал тем, кто находится в самой тяжелой ситуации".

Ранее Путин в послании Федеральному Собранию заявил, что "нужно в корне изменить систему помощи людям, нуждающимся в долговременном уходе в стационаре и дома, настроить ее на потребности конкретной семьи и конкретного человека: кому-то помочь в бытовых вопросах, привлечь патронажную службу, а где-то обучить родственников".

Президент отметил, что отработка таких индивидуальных принципов поддержки началась в прошлом году в ряде областей и "за четыре года их нужно внедрить по всей стране". Он подчеркнул, что при этом обязательно будет учитываться позиция волонтеров, врачей, социальных работников, представителей общественных и религиозных объединений, благотворителей.

В начале декабря 2018 года глава Минздрава Вероника Скворцова сообщила, что в Госдуму правительством внесены поправки в закон об основах охраны здоровья, касающийся паллиативной помощи.

Вице-премьер Татьяна Голикова пояснила, что закон относится к совместному ведению Федерации и регионов, и поэтому он был отправлен в субъекты на отзыв. Отзывы должны были поступить в январе, после чего, как ожидалось, Дума рассмотрит документ.

Вместе с тем вице-премьер напомнила, что законопроект не касается другой острой проблемы - ответственности врачей за неправильно оформленные сильные обезболивающие. Ранее эксперты неоднократно отмечали, что страх медиков оказаться фигурантами уголовного дела приводит к тому, что в России есть проблема с назначением наркотических анальгетиков.

Согласно определению Всемирной организации здравоохранения паллиативная помощь - это подход, ставящий своей целью улучшить качество жизни пациента и членов его семьи, оказавшихся перед лицом заболевания, угрожающего жизни. Цель достигается оказанием психологической, социальной помощи, а также с помощью облегчения и предупреждения страданий, благодаря раннему выявлению и купированию боли.

Паллиативная помощь включает в себя два компонента: первый - облегчение страданий пациента на протяжении всего периода болезни, наряду с лечением; второй - медицинская помощь в последние дни жизни.