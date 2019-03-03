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Минздрав рассказал о распространенных психических расстройствах у россиян

14:33 3.03.2019
© KM.RU, Илья Шабардин
© KM.RU, Илья Шабардин
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В Минздраве рассказали о самых распространённых психических расстройствах у россиян. Так, на первом месте оказались расстройства непсихотического характера, которые диагностированы у 2 000 647 пациентов (в 2012 году — у 2 090 683 человек).

Руководитель отдела эпидемиологических и организационных проблем психиатрии центра имени В.П. Сербского Борис Казаковцев в разговоре с RT сообщил, что такие расстройства наиболее характерны для людей молодого и среднего возраста.

«Это общее название для невротических, личностных и расстройств, протекающих без психоза, когда человек вообще уже не осознаёт, что с ним происходит, нуждается в госпитализации. Это такая большая группа пациентов, состояние которых во многом зависит от окружающей ситуации, экологических и социальных факторов. Их могут провоцировать любые факторы: семейная жизнь, безработица, пьянство — всё что угодно», — объяснил он.

Из этой группы наиболее распространены органические непсихотические расстройства (расстройства психики, которые возникают вследствие поражения головного мозга), невротические, связанные со стрессом, и соматоформные расстройства (неврозы), а также поведенческие расстройства детского и подросткового возраста, неуточнённые непсихотические расстройства.

Далее идут психозы и состояния слабоумия (1 097 909 человек — в 2017 году, 1 091 574 человека — в 2012 году): чаще всего пациенты страдают органическими психозами и (или) слабоумием и шизофренией.

На третьем месте — умственная отсталость (862 176 человек — в 2017 году, 907 182 человека — в 2012 году). Из этой группы наиболее распространена лёгкая умственная отсталость.

Темы: Психические заболевания, Министерство здравоохранения РФ
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Комментарии читателей
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03.03.2019, 17:50
Гость: Для Зои

Дорогая Зоя!
Я открою тебе маленький секрет. Самое кровожадное существо на планете Земля -это церковь. Крови столько пролили, что правительство США, Великобритании, диктатур прошлого просто маленькие мальчики по сравнению с ними.А ты говоришь, купаться.
03.03.2019, 17:28
Гость: Европеец

Разницы нет. Жена чиновника с 1.000.000 долларов может свихнуться увидев на соседке шубу за такую же цену.
03.03.2019, 17:20
Гость: Зояч,я Вас уважаю,но

в церкве РПЦ такая засада.
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