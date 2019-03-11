Минтруд предложил проходить тесты на ВИЧ на рабочем месте

17:48

В России можно будет пройти тест на вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) на рабочем месте, объявила пресс-служба Минтруда.

Тестирование и консультирование, подчеркнули представители ведомства, будет строго добровольными и конфиденциальными. Проводить их будут только сотрудники Центров по борьбе с ВИЧ и СПИДом, передает РИА Новости.

Как подчеркнул Минтруд, эти меры «направлены на информирование работников и работодателей по вопросам ВИЧ-инфекции и недопущению дискриминации и стигматизации в трудовых коллективах лиц, живущих с ВИЧ-инфекцией».

Тестирование на ВИЧ на рабочих местах, сообщили в ведомстве, рекомендовано Международной организацией труда (МОТ). Как планируется организовать эту процедуру, в Минтруде не пояснили.

По данным Роспотребнадзора, в 2018 году вирусом иммунодефицита человека заразились 86,5 тысячи человек, что на 2,1 тысячи меньше, чем годом ранее (врачи сочли сокращение статистической погрешностью).

Всего, по подсчетам Роспотребнадзора, на конец октября 2018 года в России жили 998 тысяч человек, у которых был обнаружен ВИЧ.

В ноябре 2018 года Европейский центр профилактики и контроля заболеваний и Европейское бюро Всемирной организации здравоохранения назвали Россию лидером по темпам распространения ВИЧ в Европе. Минздрав и Роспотребнадзор заявили, что эти данные не соответствуют действительности.