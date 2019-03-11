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Минтруд предложил проходить тесты на ВИЧ на рабочем месте

17:48 11.03.2019
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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В России можно будет пройти тест на вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) на рабочем месте, объявила пресс-служба Минтруда.

Тестирование и консультирование, подчеркнули представители ведомства, будет строго добровольными и конфиденциальными. Проводить их будут только сотрудники Центров по борьбе с ВИЧ и СПИДом, передает РИА Новости.

Как подчеркнул Минтруд, эти меры «направлены на информирование работников и работодателей по вопросам ВИЧ-инфекции и недопущению дискриминации и стигматизации в трудовых коллективах лиц, живущих с ВИЧ-инфекцией».

Тестирование на ВИЧ на рабочих местах, сообщили в ведомстве, рекомендовано Международной организацией труда (МОТ). Как планируется организовать эту процедуру, в Минтруде не пояснили.

По данным Роспотребнадзора, в 2018 году вирусом иммунодефицита человека заразились 86,5 тысячи человек, что на 2,1 тысячи меньше, чем годом ранее (врачи сочли сокращение статистической погрешностью).

Всего, по подсчетам Роспотребнадзора, на конец октября 2018 года в России жили 998 тысяч человек, у которых был обнаружен ВИЧ.

В ноябре 2018 года Европейский центр профилактики и контроля заболеваний и Европейское бюро Всемирной организации здравоохранения назвали Россию лидером по темпам распространения ВИЧ в Европе. Минздрав и Роспотребнадзор заявили, что эти данные не соответствуют действительности. 

Темы: Россия, Здоровье, Профилактика и лечение ВИЧ, Министерство труда и социальной защиты населения РФ
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Комментарии читателей
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11.03.2019, 19:44
Гость: XeX

Мда, капец полный. Мало то что в природе нет никакого вируса, который якобы вызывает СПИД, так еще и тесты на то, чего не существует - это полный капец. В одной из книг спид-дисседентов привоидтся статистика ложных положительных рекцаий таких "тестов" на все от беременности и воспаления легких, до гепатита и теберкулеза. За это надо в суды подавать. Людей будут увольнять и залечивать до смерти токсичной химией на основе лже-теста.
11.03.2019, 19:24
Гость: поставить диваны для

Дурное дело нехитрое, можно и без диванов.
11.03.2019, 19:23
Гость: что за .... порнография

эти меры «направлены на информирование работников и работодателей по вопросам ВИЧ-инфекции и недопущению дискриминации и стигматизации в трудовых коллективах лиц, живущих с ВИЧ-инфекцией».

Где ВИЧ, где Минтруд?
Дурдом на выезде.

Надо пройти анализ, после чего работникам и работодателям расскажут что нельзя дискриминровать и стигматизировать- что это такое? лиц живущих...

В отличие от слова клеймение, слово стигматизация может обозначать навешивание социальных ярлыков.

Считается что если не вступать с этими лицами в интимные связи и не целоваться, то заразиться нельзя. И ещё существует медицинская тайна.
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