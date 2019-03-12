Москвичей бесплатно проверят на туберкулёз

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Москвичи смогут пройти бесплатное обследование на выявление заболеваний легких и туберкулеза в период с 12 марта по 14 апреля. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Акция приурочена ко ко Всемирному дню борьбы с туберкулезом. В ней примут участие более 100 медицинских организаций столичного Департамента здравоохранения. Москвичи старше 18 лет смогут без направлений от врачей сделать флюорографию (рентген легких), а также получить консультации фтизиатров. Кроме того, для горожан организуют лекции, на которых расскажут, как защититься от болезни.

«Главное в борьбе с туберкулезом — его профилактика, а также раннее выявление заболевания, в том числе латентной туберкулезной инфекции. Эта работа ведется в столичных медучреждениях постоянно. Кроме того, регулярно проводятся тематические акции, одна из них приурочена ко Всемирному дню борьбы с туберкулезом, который отмечают 24 марта», — отметила Елена Богородская, заместитель руководителя столичного Департамента здравоохранения, главный внештатный специалист — фтизиатр Москвы.

Скрининговые флюорографические обследования будут проводиться ежедневно с 09:00 до 18:00, кроме воскресенья, в восьми филиалах Московского городского научно-практического центра борьбы с туберкулезом (всего 12 отделений). Пациентам при себе необходимо иметь паспорт. Для людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, специалисты центра проведут выездные приемы в 11 храмах и Центре социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий имени Е.П. Глинки.

Также москвичей приглашают посетить лекции по профилактике туберкулеза, которые пройдут на базе городских медучреждений. Дополнительно в рамках акции 23, 30 марта и 6 апреля во всех столичных поликлиниках состоятся открытые диагностические дни. Пациенты смогут сделать флюорографию и при необходимости получить консультации врачей-фтизиатров.

С полным списком медицинских организаций, принимающих участие в акции, можно ознакомиться на сайте Департамента здравоохранения Москвы. Там же размещены адреса мест, где пройдут выездные проверки, и расписание лекций.

Департамент здравоохранения уделяет особое внимание профилактике и своевременной диагностике заболеваний. Так, в восьми городских поликлиниках и диагностических центрах запустили пилотный проект «Скрининг рака молочной железы». Он направлен на раннее выявление бессимптомного рака молочной железы. Пройти бесплатное обследование могут женщины от 50 до 69 лет. Пилотный проект продлится до 15 марта 2019 года.

На постоянной основе проводятся специальные акции, в которых ежегодно принимают участие сотни тысяч горожан. В их числе — программа «Я выбираю здоровое будущее!», направленная на выявление предрасположенности к раку молочной железы и яичников у женщин и признаков рака предстательной железы у мужчин. В 2018 году проверить свое здоровье благодаря этой программе смогли около 135 тысяч жителей столицы.

Кроме того, создан календарь дней открытых дверей под названием «Входите, открыто!». В марте москвичи смогут послушать лекции, пройти бесплатные обследования и получить консультации врачей.