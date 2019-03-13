Минздрав планирует избавиться от курения к 2050 году

10:03

Минздрав России предлагает ежегодное увеличение налогов на табачные изделия, пишет "Интерфакс".

По данным агентства, данная мера входит в антитабачную концепцию ведомства, направленную на рассмотрение в правительство РФ.

"Для достижения целей концепции принимаются меры, направленные на сокращение распространенности табака, в том числе по поэтапному, ежегодному увеличению налога на табачные изделия, установление... ставок акцизов с доведением до среднего уровня среди стран европейского региона", - отмечается в документе.

Кроме того, предусматривается регулирование состава табачных изделий, установление требований к упаковке и маркировке, мотивирование потребителей к отказу от употребления табака, разработка мероприятий по поддержке предприятий мелкой розничной торговли, отказавшихся от реализации табака.

Предполагается, что людям, зависящим от табакокурения, будет оказываться медпомощь, будут разрабатываться программы "укрепления здоровья на рабочем месте, включающие отказ от потребления табака, предотвращение незаконной табачной торговли, введение порядка утилизации оборудования, используемого для незаконного изготовления табака".

В Минздраве рассчитывают, что к 2050 году благодаря концепции распространенность употребления табака сократится до 5% среди населения. Планируется, что ежегодно распространенность употребления табака будет снижаться не менее чем на 0,5 процентного пункта.

Согласно данным Минздрава, ежегодно в России от болезней, связанных с потреблением табака, умирают от 350 тыс. до 500 тыс. граждан.

Потребительские цены на табачные изделия в России выросли на 10,1% в 2018 году, сообщил ранее Росстат. В 2017 году рост составлял 8,6%.

Цены на сигареты повышаются вслед за ростом акцизов. В прошлом году повышение акцизов произошло с 1 июля - до 1,718 тыс. рублей за 1 тыс. штук. С 1 января 2018 года индексации акциза на сигареты не было - ставка в размере 1,562 тыс. рублей действовала с 2017 года. С 1 января этого года акциз на сигареты вырос до 1,89 тыс. рублей за 1 тыс. штук.