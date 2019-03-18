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Популярный кардиопрепарат оказался опасным для здоровья

08:50 18.03.2019
Фото с сайта moskovskaya-medicina.ru
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Европейское общество кардиологов заявило об опасности ряда препоратов, используемые для лечения высокого кровяного давления и стенокардии.

Согласно результатам исследования, опубликованным в издании EurekAlert!, препараты с содержанием нифедипином, могут привести к внезапной остановке сердца. 

Исследователи провели ряд экспериментов с использованием высоких доз данного вещества. Результаты показали, что именно высокие дозы нифедипина связаны с повышенным риском остановки сердца.

При этом отмечается, что у лекарств, содержащих дигидропиридин и амлодипин, такого побочного эффекта выявлено не было.

«Нифедипин и амлодипин часто используются многими кардиологами и другими врачами, и выбор часто зависит от предпочтений врача и личного опыта», — заявили исследователи, добавив, что ранее оба препарата считались одинаково эффективными и безопасными.

«Исследование показало, что высокие дозы нифедипина могут увеличить риск внезапной остановки сердца, в то время как амлодипин действительно безопасен. Эти результаты, возможно, придется принимать во внимание при рассмотрении вопроса о применении того или иного препарата», — заключил он.

14 февраля из обращения в России отозвали препарат«Эреспал», так как сoдержащийcя в нем фенспирид может негативно отразиться на здоровье сердца. 19 февраля был отозван венгерский лекарственный препарат «Эпистат», содержащий аналогичное вещество.

Темы: Новые лекарства и их перспективы, Свойства лекарств и особенности их воздействия
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Комментарии читателей
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18.03.2019, 12:54
Гость: неври патолог

Принимаю этот препорат уже несколько лет
/////////////
Заметно.
18.03.2019, 11:05
Гость: смешнО

Вначале травят почем зря, а потом "извиняются" и заменяют одну потраву на другую.
Идет тотально-глобальный фармо.эксперимент по нашему изведению, ну типа как мы тараканов..
И вообще, для здоровья.., нет ничего опаснее самого земного Бытия.
18.03.2019, 11:01
Гость: Принимаю этот препорат уже несколько лет 20 мг

три раза в день,даже иногда с алкоголем,никаких проблем.
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