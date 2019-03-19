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Названы самые распространенные заболевания детей

10:31 19.03.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Росстат обнародовал список самых распространённых заболеваний среди детей от 0 до 14 лет в 2017 году.

Как пишет RT , чаще всего у детей встречаются болезни органов дыхания, такие как ОРВИ и пневмония. Так, в 2017 году от них пострадали более чем 30 млн детей в возрасте до 14 лет.

На втором месте находятся различные травмы, отравления и другие внешние причины. Из-за них к врачам обратились около 2,6 млн детей.

На третьем месте по распространенности детских заболеваний идут некоторые инфекционные и паразитарные заболевания (1,7 млн), болезни кожи и подкожной клетчатки (1,7 млн), органов пищеварения (1,6 млн).

Новообразования (развитие доброкачественных и злокачественных опухолей органов и тканей) были диагностированы у 121,4 тыс. детей, а по сему данное заболевание не вошло в десятку самых распространённых.

Темы: Здравоохранение и медицина в России, Росстат
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