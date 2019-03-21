Разрушенные пищеблоки, просроченный творог и антисанитария: как организуют питание школьников в России

17:22

Серьезные проблемы выявлены в нескольких детсадах и образовательных учреждениях. Это не первый подобный случай по стране за последнее время. Организация питания в регионах переживает не лучшие времена

Информацию предоставила пресс-служба Калининградской областной прокуратуры.

Фото с сайта depo.ua

Так, в садике «Колокольчик» не соблюдаются требования безопасности при приготовлении блюд. По нормам столы для разделки должны быть цельнометаллическими, их необходимо заменить. А в детском саду «Огонек» обнаружена некачественная мойка для посуды. В технологическом колледже Советска пищеблок находится и вовсе в ужасном состоянии. На стенах отчасти обрушилась плитка, кое-где они не покрашены. Всем организациям предъявлено требование срочно привести кухонные помещения в порядок.

Тем временем в Пичаевском районе (Тамбовская область) местная школа нарушила санитарно-эпидемиологическое законодательство. Инцидент был обнаружен в результате проверки прокуратуры. В СОШ детям подавали творог сомнительного качества. У школы отсутствовал документ, подтверждающий безопасность продукта. Более того, на упаковке творога отсутствовала дата изготовления. Также повар образовательного учреждения не проводил регулярный отбор суточной пробы от приготовленных блюд.

«По результатам проверки в отношении ответственного должностного лица возбуждено административное производство по ст.6.3 КоАП РФ, а также в адрес руководителя указанной организации внесено представление об устранении выявленных нарушений закона», – сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Плохо дела обстоят и в Оренбуржье. Сотрудники Роспотребнадзора проверили более 1,7 тыс. учебных заведений области. В большей части исследований обнаружены нарушения санитарного законодательства. Это коснулось организации питания, соблюдения санитарно-эпидемиологического режима, внутренней отделки помещений, наполняемости групп в дошкольных организациях, прохождения медицинских осмотров. В пресс-службе Роспотребнадзора региона отметили, что по результатам проверки подано 17 исков в суды об устранении нарушений санитарного законодательства. Также заведено 144 дела об административных правонарушениях.

В Мурманской области под внимание прокуратуры попал Снежногорск. Детские сады и образовательные учреждения города отличились грубыми нарушениями санитарно-эпидемиологических норм. К примеру, в детских садах «Березка» и «Якорек» ненадлежащим образом проводится аттестация работников, которые занимаются организацией питания дошколят. Прокуратура Кольского района вынесла организациям представления по всем нарушениям.

Проблему некачественного питания в детсадах и школах обсудили в Правительстве. Ведомство планирует взять проблемную сферу под жесткий контроль. За условиями организации питания будут следить Минсельхоз, Минфин, ФАС, Роскачество и Роспотребнадзор. Теперь к продуктам и блюдам в образовательных учреждениях будут предъявлены повышенные требования.

Однако руководству детских садов и школ не обязательно дожидаться решений исполнительной власти. Тщательно следить за организацией питания детей необходимо на постоянной основе, ведь это прямо сказывается на здоровье подрастающего поколения. Лучше не дожидаться новых штрафов и начать исправлять ситуацию прямо сейчас.