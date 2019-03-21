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Минздрав запретит продажу крепкого алкоголя лицам младше 21 года

11:57 21.03.2019
© KM.RU, Илья Шабардин
© KM.RU, Илья Шабардин
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Минздрав разработал законопроект о запрете продажи крепкой алкогольной продукции для людей младше 21 года. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Отмечается, что предлагаемые законом изменения позволят "внедрить запрет на продажу алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 16,5% лицам, не достигшим 21 года.

В случае принятия законопроект вступит в силу уже в январе 2020 года. В настоящее время разрешено продавать алкоголь лицам старше 18 лет, то есть совершеннолетним.

Минздрав разрабатывал данный законопроект с декабря 2018 года. "В молодом возрасте алкоголь не только воздействует на здоровье, но и влияет на поведение, в том числе на форму потребления алкоголя в будущем. Именно поэтому предлагается увеличение минимального возраста продажи крепкой алкогольной продукции, с которой, как свидетельствуют эксперты, связаны наибольшие риски, до 21 года", - говорила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

Ранее Скворцова привела данные, согласно которым в России уровень смертности среди мужчин в 3,5 раза превышает смертность женского населения. "Она (смертность) напрямую ассоциируется с вредными привычками, прежде всего, со злоупотреблением алкогольными напитками", - заявила министр.

Темы: Борьба с наркоманией и алкоголизмом в России, Законотворческая деятельность в России, Министерство здравоохранения РФ
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Комментарии читателей
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21.03.2019, 13:55
Гость: Серп и молот

Так это и требуется иудейскому интернационалу.
21.03.2019, 13:46
Гость: gvzod

пожелание благое, но заниматься этим должны родители, а не бюрократы государства.
что меня заинтересовало - откуда взялся возраст в 21 год?
почему не 31, не 20, не 25?
мне совешенно очевидно что это очередня Копия западного закона. в сша например именно предел в 21 год установлен.
НО, в сша полное совершеннолетие наступает в 21 - в рф такой нормы Нет.
в очередной раз Исполнительная власть занимается волюнтаризмом и произвольно меняет конституционные права.
21.03.2019, 13:12
Гость: Калейдоскоп полоумия.

Хорошо. В таком случае и военнослужащим нужно выдавать оружие и боевые патроны с 21 года, а с 18 до 21 только макеты с просверленным стволом и спиленным бойком. Что касается вопросов семьи и брака, то с женатых юношей необходимо брать подписку о том, что они могут вступать в половую связь с супругой только по достижении 21 года.
Похоже весна приближается. Очередной перенос времени, назначение и.о. губернатором кикбоксера, теперь алкоголь с 21 года. Дума, президент, Минздрав...Кто следующий ? ГИБДД ? СФ? ЛДПР ?
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