Минздрав запретит продажу крепкого алкоголя лицам младше 21 года

11:57

Минздрав разработал законопроект о запрете продажи крепкой алкогольной продукции для людей младше 21 года. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Отмечается, что предлагаемые законом изменения позволят "внедрить запрет на продажу алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 16,5% лицам, не достигшим 21 года.

В случае принятия законопроект вступит в силу уже в январе 2020 года. В настоящее время разрешено продавать алкоголь лицам старше 18 лет, то есть совершеннолетним.

Минздрав разрабатывал данный законопроект с декабря 2018 года. "В молодом возрасте алкоголь не только воздействует на здоровье, но и влияет на поведение, в том числе на форму потребления алкоголя в будущем. Именно поэтому предлагается увеличение минимального возраста продажи крепкой алкогольной продукции, с которой, как свидетельствуют эксперты, связаны наибольшие риски, до 21 года", - говорила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

Ранее Скворцова привела данные, согласно которым в России уровень смертности среди мужчин в 3,5 раза превышает смертность женского населения. "Она (смертность) напрямую ассоциируется с вредными привычками, прежде всего, со злоупотреблением алкогольными напитками", - заявила министр.