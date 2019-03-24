Больные раком мозга назвали «незаметные» симптомы заболевания

13:22

Пациенты, которым диагностировали рак мозга, перечислили симптомы заболевания, которым изначально не придали значения.

Так, внезапные проблемы с памятью, потерю равновесия, ухудшение зрения и усталость многие списывали на возраст или тяжелую работу. При этом люди не обращались к врачам, думая, что преувеличивают свои проблемы, пишут «Известия».

«Когда я говорила, было ощущение, будто немного заплетается язык, но это длилось где-то даже меньше минуты, а потом проходило», — рассказала пациентка из возрастной группы 41–50 лет, принимавшая участие в исследовании Королевского колледжа Лондона.

«Мне казалось, что дело в моей работе, потому что учителя часто устают», — заявила участница исследования из группы 31–40 лет.

«У врачей много работы, не хочется беспокоить их по пустякам. Рассказывать врачу, что у тебя бывает дежавю, а потом слышится запах, — это довольно странно», — добавила еще одна пациентка.

Исследователи отметили, что многие пациенты обратились к врачам, когда состояние ухудшилось настолько, что напоминало инсульт или деменцию.