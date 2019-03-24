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Больные раком мозга назвали «незаметные» симптомы заболевания

13:22 24.03.2019
Чаша Гиппократа © KM.RU, Александра Воздвиженская
© KM.RU, Александра Воздвиженская
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Пациенты, которым диагностировали рак мозга, перечислили симптомы заболевания, которым изначально не придали значения.

Так, внезапные проблемы с памятью, потерю равновесия, ухудшение зрения и усталость многие списывали на возраст или тяжелую работу. При этом люди не обращались  к врачам, думая, что преувеличивают свои проблемы, пишут «Известия».  

«Когда я говорила, было ощущение, будто немного заплетается язык, но это длилось где-то даже меньше минуты, а потом проходило», — рассказала пациентка из возрастной группы 41–50 лет, принимавшая участие в исследовании Королевского колледжа Лондона.

«Мне казалось, что дело в моей работе, потому что учителя часто устают», — заявила участница исследования из группы 31–40 лет.

«У врачей много работы, не хочется беспокоить их по пустякам. Рассказывать врачу, что у тебя бывает дежавю, а потом слышится запах, — это довольно странно», — добавила еще одна пациентка.

Исследователи отметили, что многие пациенты обратились к врачам, когда состояние ухудшилось настолько, что напоминало инсульт или деменцию.

Темы: Болезни и их лечение, Онкологические заболевания и борьба с ними
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Комментарии читателей
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24.03.2019, 15:38
Гость: Гость

Я когда искала картинки для сайта об онкологии, случайно увидела фото, где у пациентов была злокачественная опухоль на губах. Почему я обратила на это внимание - потому что у меня когда-то было что-то очень похожее. Даже до сих пор я чувствую небольшое уплотнение на губе в том самом месте, где была, как говорят у нас, "вавка". Сначала я решила, что это всего лишь обычный стоматит, но как-то уж слишком большое оно было да и болело достаточно сильно, как для стоматита. И тогда я сделала вывод, что это всего лишь заражение, поэтому не страшно. А с заражением я всегда борюсь достаточно радикальными методами - разодрала рану живьем и вычавила гной, а потом чем-нибудь "припекла" - ну типа йод или зеленка. Не страшно, потому что привычка - у меня когда-то "вавка" была даже у виска. Причем реально так гною много было. Но ничего - вычавила, как обычно йодом припекла - и прошло. Поэтому если даже на голове прошло само - то что там какая-то губа - мелочи жизни. Помню из зубом такая же ситуация была - гной сам куда-то подевался - я даже не вычавливала. А еще помню ржавой пилой руку разрезала полностью до мяса. Тоже йодом залила рану - правда волдырей было куча от ожогов кожи. Я к чему веду. Все эти описанные мной случаи с точки зрения медицины приводят к летальному исходу. Но я-то это все пишу не с потустороннего мира - так что не все так просто в этой жизни, как думают служители Гиппократа...
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