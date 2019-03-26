]]> ]]>
Главная Здоровье Открытия, события, факты

Прокуратура проводит контрольные проверки в Суворовском училище Ульяновска

13:07 26.03.2019

Военная прокуратура Ульяновского гарнизона продолжает проверки по факту массового заражения эхинококкозом кадетов суворовского училища

Фото с сайта phototass4.cdnvideo.ru

За последние два месяца было проведено более 40 выездных и лабораторных проверок. Тщательный анализ проводится сотрудниками Россельхознадзора, санитарно-эпидемиологической и ветеринарной военной и гражданской прокуратуры. Все их рекомендации незамедлительно выполняются и дополнительно инспектируются. На особый контроль процесс приготовления пищи взяли представители Комитета солдатских матерей. На данный момент никаких нареканий к работе оператора питания у них нет.

Дополнительные проверки деятельности ООО «Пищевик» проводятся, чтобы держать родителей учеников в курсе текущего положения дел в организации питания, а также снизить уровень дезинформации, поступающей от журналистов некоторых СМИ. Их неаргументированные и поспешные обвинения в причастности фирмы к заражению могут лишь послужить тому, что от ответственности уйдут реальные нарушители.

На данный момент по уголовному делу о заражении суворовцев ленточными червями отрабатывается несколько версий. Специалисты отмечают, что с учетом клинического протекания заболевания, подобный уровень заражения и развития кисты указывает на длительный инкубационный период. По предварительным данным, инфицирование произошло довольно давно, предположительно, летом 2018 года.

На тот момент организацией питания в училище занималась ульяновская фирма «Торговый дом СПП», которая неожиданно досрочно расторгла контракт 16 декабря 2018 года. После длительного молчания руководство компании дало официальный ответ: «В Ульяновском гвардейском Суворовском военном училище, также как и в любом другом учреждении, где работает наша компания, создана многоступенчатая система контроля качества и безопасности блюд». После такого заявления и предварительной версии о том, что заражение, вполне вероятно, произошло во время работы «ТД СПП», проверки начались и в других образовательных учреждениях, где сейчас работает фирма.

На смену старому поставщику 16 декабря 2018 года пришел новый – ООО «Пищевик». В компании отметили, что «28.01.2019 от заместителя начальника училища по МТО М.К.Никитина поступила информация о подозрении на заболеваемость эхинококкозом воспитанников выпускного курса». А после предписания от заместителя начальника Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора в работе предприятия были предприняты меры «по усилению контроля за качеством приготовления пищи, поступающим продовольствием, соблюдением технологических процессов». Также в обязательном порядке всем работникам были проведены рентгенологические обследования, которые не выявили наличие паразитов.


Фото с сайта opku.mil.ru

На данный момент следственные проверки продолжаются до установления истинных причин заражения суворовцев эхинококкозом. К сожалению, не диагностированное протекания болезни на протяжении полугода привело к серьёзным осложнениям и длительному лечению. Прокуратурой возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.236 УК РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей». Виновный понесёт наказание в виде штрафа в размере 80 000 рублей или ограничения свободы на срок до года.
 

Темы: Массовые отравления и проблема некачественных продуктов, Болезни и их лечение
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
26.03.2019, 16:45
Гость: Стесняюсь спросить,

если бы такой бардак в питании был бы во времена И.В.Сталина, что получили бы
причастные? Наверняка на всю катушку. К стенке. А у нас в РФ, за отравление детей с серьёзнейшими последствиями для каждого, так... сущий пустячок.
Никому в голову не приходило, что это самая настоящая диверсия?
Одно ясно, у всех проверяющих-контролирующих, дети не в этом училище.
26.03.2019, 14:47
Гость: Поручик

Случай массового отравления детей в Ульяновске не первый и видимо далеко не последний то там то здесь в разных регионах РФ постоянно происходят отравления и чтобы кого то сильно наказали не слышно начинают проверки заводят уголовные дела а виновных нет. Потому что долбаное государство расплодило ООО и ТОО которые абсолютно бесконтрольные и творят что хотят и для всех главное только набить карманы а на здоровье людей наплевать. И так и будет продолжатся повсеместно пока все эти ООО не прихлопнут и не наведут порядок в стане. А нынешние власти это их состовная часть поэтому ничего делать не будут они все за одно одна воровская банда под названием Единая Россия.
]]>
]]>

xProduct()

]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.