Прокуратура проводит контрольные проверки в Суворовском училище Ульяновска

13:07

Военная прокуратура Ульяновского гарнизона продолжает проверки по факту массового заражения эхинококкозом кадетов суворовского училища

Фото с сайта phototass4.cdnvideo.ru

За последние два месяца было проведено более 40 выездных и лабораторных проверок. Тщательный анализ проводится сотрудниками Россельхознадзора, санитарно-эпидемиологической и ветеринарной военной и гражданской прокуратуры. Все их рекомендации незамедлительно выполняются и дополнительно инспектируются. На особый контроль процесс приготовления пищи взяли представители Комитета солдатских матерей. На данный момент никаких нареканий к работе оператора питания у них нет.

Дополнительные проверки деятельности ООО «Пищевик» проводятся, чтобы держать родителей учеников в курсе текущего положения дел в организации питания, а также снизить уровень дезинформации, поступающей от журналистов некоторых СМИ. Их неаргументированные и поспешные обвинения в причастности фирмы к заражению могут лишь послужить тому, что от ответственности уйдут реальные нарушители.

На данный момент по уголовному делу о заражении суворовцев ленточными червями отрабатывается несколько версий. Специалисты отмечают, что с учетом клинического протекания заболевания, подобный уровень заражения и развития кисты указывает на длительный инкубационный период. По предварительным данным, инфицирование произошло довольно давно, предположительно, летом 2018 года.

На тот момент организацией питания в училище занималась ульяновская фирма «Торговый дом СПП», которая неожиданно досрочно расторгла контракт 16 декабря 2018 года. После длительного молчания руководство компании дало официальный ответ: «В Ульяновском гвардейском Суворовском военном училище, также как и в любом другом учреждении, где работает наша компания, создана многоступенчатая система контроля качества и безопасности блюд». После такого заявления и предварительной версии о том, что заражение, вполне вероятно, произошло во время работы «ТД СПП», проверки начались и в других образовательных учреждениях, где сейчас работает фирма.

На смену старому поставщику 16 декабря 2018 года пришел новый – ООО «Пищевик». В компании отметили, что «28.01.2019 от заместителя начальника училища по МТО М.К.Никитина поступила информация о подозрении на заболеваемость эхинококкозом воспитанников выпускного курса». А после предписания от заместителя начальника Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора в работе предприятия были предприняты меры «по усилению контроля за качеством приготовления пищи, поступающим продовольствием, соблюдением технологических процессов». Также в обязательном порядке всем работникам были проведены рентгенологические обследования, которые не выявили наличие паразитов.



Фото с сайта opku.mil.ru

На данный момент следственные проверки продолжаются до установления истинных причин заражения суворовцев эхинококкозом. К сожалению, не диагностированное протекания болезни на протяжении полугода привело к серьёзным осложнениям и длительному лечению. Прокуратурой возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.236 УК РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей». Виновный понесёт наказание в виде штрафа в размере 80 000 рублей или ограничения свободы на срок до года.

