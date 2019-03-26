Рогозин анонсировал появление первого беспилотного медицинского трамвая

12:11

В России появится первый беспилотный медицинский трамвай для российских регионов. Об этом рассказал глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин, пишет "Интерфакс".

Над первым опытным образцом работают специалисты "Усть-Катавского трамвайного завода" и компании "Инвитро". По словам Рогозина, это будет беспилотный низкопольный трамвай, оснащенный Wi-Fi, а также медицинскими элементами, которые позволят пассажирам пройти минимальное медобслуживание.

По оценке главы "Роскосмоса", новый трамвай будет дешевле представленных на рынке аналогов российского производства. "Стоимость новых трамваев, которые приобретаются городскими властями, сегодня — порядка 36 млн рублей, Усть-Катавский трамвай будет стоить примерно 26 млн рублей. Здесь мы ориентируемся на региональные центры, в первую очередь, города-миллионники", — сказал Д.Рогозин.

Рогозин добавил, что реализация данного проекта стала возможной благодаря реорганизации "Центра Хруничева", так как все его филиалы приобрели статус самостоятельных юридических лиц. В частности Усть-Катавский завод перешел в состав Объединенной ракетно-космической корпорации.

Ранее сообщалось, что в течение ближайших месяцев в Москве планируется начать тестирование первого беспилотного трамвая. Трамвай сделан на базе модели "Витязь-М" производства "ПК Транспортные системы", которая используется в столице с 2016 года. Беспилотную систему управления трамваем разработала российская компания Cognitive Technologies. Отмечалось, что коммерческое использование беспилотного трамвая может начаться в 2021 году.