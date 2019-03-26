Врачи роддома в Башкирии посмеялись над отчетом главврача об их зарплатах

18:56

Медики Салаватского роддома в Башкирии посмеялись над озвученным публично уровнем их зарплат.

Главврач рассказала, сколько получают акушеры и медсестры, на встрече с членом совета по правам человека Наталией Евдокимовой. Она поинтересовалась, какую зарплату получают медики. Отчет директора медперсонал встретил издевкой и овациями. Кадры с этой встречи опубликовал "Пятый канал".

"У неонатологов — 66,5. У акушерок — 35,4. У детских медсестер — 29,5. У младшего медперсонала — 21,3," - сообщила директор роддома Альбина Фатыхова.

В ответ на эти слова медики стали смеяться, а некоторые и вовсе поаплодировали.

Врачи Салаватского роддома уже год борются с решением правительства Башкирии отдать учреждение в концессию. По мнению чиновников, это должно было улучшить качество обслуживания и увеличить зарплату персоналу. С последним возникли проблемы. А кроме того, из-за перехода медучреждения в частные руки сотрудники потеряли медицинский стаж и льготы.

Директор роддома Альбина Фатыхова смех врачей сочла провокацией и "выступлением на публику". В интервью радио "Говорит Москва" она пояснила, что зачитывала данные о средних зарплатах.

"Это средняя зарплата. Высчитывается сто сотрудников, прибавляется зарплата и делится на сто сотрудников. У кого-то меньше, у кого-то больше. Они прекрасно знают, они получают ежемесячно рассчётки. Там все написано, за что они получили, сколько они отработали", - сказала она.

Назвать максимальные и минимальные зарплаты, по которым можно было бы понять, из чего складываются средние показатели, директор роддома отказалась. Свою зарплату Фатыхова также не назвала.