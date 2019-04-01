Минфин предложил отменить льготный НДС на напитки с сахаром

09:19

Минфин РФ предложил отменить льготную ставку НДС в 10% для напитков с высоким содержанием сахара, пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на документ, направленный министерством в правительство.

Сейчас для безалкогольных напитков, в том числе с добавлением сахара, а также для фруктовых соков с добавлением сахара для детского питания действует пониженная ставка НДС в размере 10%.

Отмечается, что Минфин разработал документ как альтернативу предложению Минздрава ввести дополнительный налог на напитки с высоким содержанием сахара, так как реализовать эту идею на практике невозможно. А потому, прежде чем вводить дополнительные налоги, корректнее рассмотреть вопрос отмены уже существующих льгот.

В Российском союзе производителей соков (РСПС) отмечают, что, в соответствии с техрегламентом Таможенного союза, в детские фруктовые соки не разрешено добавлять сахар, следовательно, повышение НДС их затронуть не должно. В целом же, предупредили в РСПС, увеличение налоговой нагрузки на отрасль грозит повышением цен на соки и может привести к снижению объемов потребления и производства.

При этом эксперты отмечают, что на самом деле напитков с добавленным сахаром на рынке немного – к ним, в частности, относятся некоторые виды нектаров. Однако они опасаются, что инициатива может подтолкнуть правительство к обсуждению вопроса об отмене льготного НДС для более широких категорий продуктов.