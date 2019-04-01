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Минфин предложил отменить льготный НДС на напитки с сахаром

09:19 1.04.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Минфин РФ предложил отменить льготную ставку НДС в 10% для напитков с высоким содержанием сахара, пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на документ, направленный министерством в правительство.

Сейчас для безалкогольных напитков, в том числе с добавлением сахара, а также для фруктовых соков с добавлением сахара для детского питания действует пониженная ставка НДС в размере 10%.

Отмечается, что Минфин разработал документ как альтернативу предложению Минздрава ввести дополнительный налог на напитки с высоким содержанием сахара, так как реализовать эту идею на практике невозможно. А потому, прежде чем вводить дополнительные налоги, корректнее рассмотреть вопрос отмены уже существующих льгот. 

В Российском союзе производителей соков (РСПС) отмечают, что, в соответствии с техрегламентом Таможенного союза, в детские фруктовые соки не разрешено добавлять сахар, следовательно, повышение НДС их затронуть не должно. В целом же, предупредили в РСПС, увеличение налоговой нагрузки на отрасль грозит повышением цен на соки и может привести к снижению объемов потребления и производства. 

При этом эксперты отмечают, что на самом деле напитков с добавленным сахаром на рынке немного – к ним, в частности, относятся некоторые виды нектаров. Однако они опасаются, что инициатива может подтолкнуть правительство к обсуждению вопроса об отмене льготного НДС для более широких категорий продуктов. 

Темы: Источники вредного воздействия на здоровье, Министерство здравоохранения РФ, Министерство финансов РФ
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Комментарии читателей
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01.04.2019, 13:25
Гость: Влад 33

В США, как и во всем мире ведётся борьба с ожирением, для этого, или поэтому, в США НА ВСЕ сахоросодержащие напитки подняли цены(!) , из школ поубирали (или сократили) продажи кокаколы, пепси и..., стараются переходить на здоровое питание, организую - Родительский контроль, который меняется в течении недели трижды.. Те кто хотят пить сахоросодержащие напитки могут это свободно сделать за пределами школ, университетов и.. иных учебных и детских учреждений.. При этом врачи в США (!!!) Не рекомендуют своим пациентам пить любые соки и газированные напитки..(в США!)
То, что убрали льготу в России, считаю правильным! Качество данных товаров должно быть выше!
Вопрос качества - Сегодня взял в магазине йогурт, посмотрел на срок годности продукта (ДЛЯ ДЕТЕЙ!!!) и увидел 31.03.2019... Рядом была работница магазина, которой я сказал о просроченном йогурте, показав пару разных баночек.. На что последовал Решительный ответ работника магазина - Это дата изготовления, или дата привоз а.. ((( Что здесь сказать? Грустно всё это.. И никакого контроля! ((( А ведь я прав! Позор!
01.04.2019, 11:58
Гость: *

Эт правильно! ЕдРасам на очередной мега-распил бабла не хватает, а "чернь" в это время, нахаляву, безалкогольные напитки распивает в свое удовольствие! Доколе?!
01.04.2019, 10:37
Гость: SL

Когда же вы уже нажретесь?
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