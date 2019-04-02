Врач-аллерголог рассказала о вреде современного гематогена

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Современный гематоген скорее вреден для здоровья, нежели способен приносить какую-либо пользу.

Об этом в интервью радиостанции "Говорит Москва" рассказала врач-аллерголог Татьяна Бандурина. По ее словам, сейчас состав гематогена входят заменители, сахар.

"Это обычный снек, который просто удовлетворяет чувство голода, который повышает уровень глюкозы", - заявила она. Медик добавила, что в России до сих пор ипользуетя имидж гематогена, который продавался в СССР.

"Он был необходим в свое время, потому что продуктов не хватало, многие испытывали недостаток железа, развивалась анемия. Тогда это было вполне оправдано", - резюмировала Бандурина.

Современный же гематоген так же вреден, как и любой другой сахаросодержащий продукт. "От сладких продуктов начинает вздувать животы, развивается дисфункция ЖКТ, и как следствие - аллергия", - добавила она.

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