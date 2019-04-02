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Врач-аллерголог рассказала о вреде современного гематогена

10:16 2.04.2019
Фото с сайта y-jenchina.ru
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Современный гематоген скорее вреден для здоровья, нежели способен приносить какую-либо пользу.

Об этом в интервью радиостанции "Говорит Москва" рассказала врач-аллерголог Татьяна Бандурина. По ее словам, сейчас состав гематогена входят заменители, сахар. 

"Это обычный снек, который просто удовлетворяет чувство голода, который повышает уровень глюкозы", - заявила она. Медик добавила, что в России до сих пор ипользуетя имидж гематогена, который продавался в СССР. 

"Он был необходим в свое время, потому что продуктов не хватало, многие испытывали недостаток железа, развивалась анемия. Тогда это было вполне оправдано", - резюмировала Бандурина.

Современный же гематоген так же вреден, как и любой другой сахаросодержащий продукт. "От сладких продуктов начинает вздувать животы, развивается дисфункция ЖКТ, и как следствие - аллергия", - добавила она.

Ранее американский журналист Марк Хей удивился популярности батончиков в России и связал это с наследием СССР, когда люди «не догадывались о том, что едят на самом деле» и не думали о том, что в состав входит бычья кровь. На самом же деле бычья кровь полезна «в виде кровяной колбасы или каких-то других продуктов», поскольку ВОЗ предупреждает, что «мы живем все в недостатке белка, а кровь – это действительно богатый белками, железом и витаминами продукт, и если его правильно обработать, он очень полезен».

Темы: Помоги себе сам: забота о своем здоровье, Аллергия, Здоровье
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