Антисанитария и просрочка: прокуратура узнала, как кормили новосибирских школьников

16:23

Воспитанников девяти общеобразовательных учреждений Усть-Таркского района в антисанитарийных условиях кормили некачественными продуктами

Прокуратура совместно с главным врачом филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» проверила работу столовых 2 детских садов и 7 школ.

Фото с сайта newstracker.ru

Во всех учреждениях были обнаружены серьёзные нарушения СаНПиНа. Персонал систематически игнорировал санитарные нормы, небрежно относился к требованиям хранения сырья и не соблюдал режим контроля готовой продукции.

По результатам проверок всем детским учреждениям были вынесены представления, а их директора привлечены к административной ответственности. Также прокуратура постановила устранить выявленные нарушения в кратчайшие сроки.

Стоит отметить, что халатность работников столовых и пищеблоков с попустительства руководства могла привести к печальным последствиям. Несоблюдение санитарных норм при организации питания, особенно в детских учреждениях, часто становится причиной массовых пищевых отравлений. К сожалению, последнее время их количество значительно увеличилось. Изменить ситуацию возможно только при усилении контроля над сферой социального питания и внедрении уже успешно действующих моделей его организации.



