Правительство озаботилось «здоровым питанием» россиян, пока многие борются за выживание

Производители так называемого «здорового питания», вероятно, решили получить очередные преференции и «заказы» из бюджета, полагает эксперт

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Вице-премьер по социальной политике Татьяна Голикова исследует "истинные" причины бедности в стране, видимо, потому что очевидные не нравятся Правительству? Да и не только Правительству – Кремль потребовал ответа у Росстата за исследование, по данным которого большинство россиян не могут свести концы с концами и озвучивают "заоблачные" (по меркам МРОТа и средних пенсий) суммы, необходимые семьям для жизни.

Новость о том, что многодетным семьям зачастую не хватает средств, чтобы купить две пары обуви каждому члену семьи, кажется властям преступным преувеличением. Вот и Голикова во время парламентского часа говорила о проблеме бедности – для нее остается секретом, почему большинство людей не обращается за социальной помощью. Опять же очевидная причина – мизерность помощи – в расчет не берется, она заявила, что необходимо "исследовать бедность".

"В этом году в восьми регионах стартовал пилотный проект, чтобы выяснить истинные причины бедности семей и причины, почему многие семьи не обращаются за мерами поддержки", – сказала Голикова.

Помимо поисков ответа, почему же население беднеет, Голикова также отметилась "перлами", достойными "капитана очевидности". Так, рассуждая о повышении демографии, она заявила, что для того, чтобы обеспечить быстрый рост продолжительности жизни, нужно добиться снижения смертности. Это, конечно, прекрасно, но она тут же обнародовала данные по 32 регионам страны, где смертность за 2018 год значительно выросла.

"Но я должна отметить также и то, что ресурс в регионах для снижения смертности имеется", – тут же добавила она, не поясняя, что имеет в виду.

Если за ресурсом для снижения смертности она подразумевала еще живых людей, то тут, конечно, вице-премьер не ошибается – люди есть, а бороться за жизнь им поможет новая "идеология здорового питания", этот законопроект, как сообщила Голикова, в весеннюю сессию будет внесен в Госдуму.

Депутат Госдумы, врач-хирург Алексей Куринный сомневается, что идеология "здорового питания" поможет победить смертность в стране, он напоминает, что государственно закреплено две модели питания – это прожиточный минимум, который устанавливается по предложению Правительства и закрепляется потом законом РФ, затем законами субъекта; и второй норматив – это рацион здорового питания, который по приказу Минздрава уже давно действует.

"Так вот эти два рациона, к сожалению, очень здорово различаются. Если не ошибаюсь, примерно на 40-50%, – говорит Куринный. – То есть тот законопроект, который пытается внести в правительство Голикова, – это некий вариант приближения к оптимальному варианту питания, предложенному Минздравом в форме ведомственного документа. В условиях крайне низких доходов населения говорить о здоровом питании, о выборе продуктов, об экологически чистых продуктах, которые являются элементом здорового питания – мягко говоря, преждевременно. Когда людям просто не на что купить еду – а здоровое питание дороже значительно".

Безусловно, качество питания – один из показателей, который влияет на продолжительность жизни, соглашается эксперт, сегодня при отсутствии ГОСТов, которые были обязательны в советское время, за продуктами следить гораздо труднее.

"Вместо масла мы имеем маргарин, вместо колбасы – крахмал с какими-то белковыми вкраплениями, и как раз это те продукты, которые недоступны подавляющему большинству наших граждан, в отличие от тех же советских ГОСТ-продуктов, которые единственно и были доступны. Но многие наши граждане находятся на уровне физиологического выживания, им не до каких-то изысков вроде "здорового питания". Дай бог если эта идеология коснется четверти или 20% населения и они будут соблюдать принципы здорового питания", – говорит Куринный.

На фоне озабоченности Правительства темой сохранения населения, оправданной катастрофическим положением с демографией, получить свой кусок бюджета стремятся лоббисты "правильного питания", так считает директор Центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин:

"Речь, скорее всего, о том, что производители так называемого "здорового питания" решили получить очередные преференции и "заказы" из бюджета, у нас же все предпочитают с бюджетом работать. А чтобы работать с бюджетом, надо какую-то "мега-идею" подбросить, на которую чиновники согласятся выделить денег. Чтобы свои тылы прикрыть, нужна какая-то идея, которая вписывается в общеполитический курс государства. Вот у нас сейчас курс на сбережение населения, один из аспектов сбережения – здоровое питание. Я думаю, лоббисты просто подкинули красивую идею, ее упаковали, и сейчас она начинает реализовываться".

Таким образом, забота о населении – вероятно только красивая упаковка для нового бизнес-проекта, а для власти – еще одна инициатива, направленная на повышение уровня социального оптимизма. Но с таким социальным оптимизмом можно только "оптимизировать" население по правилам соцдарвинизма.

"Идеология "здорового питания" – это такой диссонанс на фоне крайней бедности, нарастающей бедности в Российской Федерации, – объясняет Куринный. – Все было бы правильно, если бы общество имело соответствующие доходы. То есть у человека есть выбор – покупать то, что дешевле и выдается нам под видом колбасы, или купить дороже натуральный продукт, нормальное молоко или порошковое молоко – а он по незнанию выбирает плохие продукты. Что ж, да, инициатива имела бы смысл. Но такого выбора у подавляющего большинства наших граждан просто нет, они вынуждены покупать дешевую некачественную и отрицательно влияющую на здоровье еду".

Если новая "идеология" будет внедрена в России, то это может привести к росту цен на продукты. Систему "правильного питания" нужно будет вводить в школах и, скорее всего, уже есть компании, готовые поставлять "чистый продукт", только вот схема допуска до прилавка останется прежней, никто не говорит о возвращении ГОСТов.

Также стоит помнить, что российская политическая элита пытается быть в тренде и многое до сих пор перенимает у США, где тема здорового питания носит национальный характер. Давно известно, что американцы – самая тучная нация из-за пристрастия к фаст-фуду, еще бывшая первая леди Мишель Обама озаботилась проблемой и начала внедрять "программу здорового питания" в школах, где на обед дети часто получали и сладкие газированные напитки, и картофель фри.

Появление "идеологии здорового питания" в России еще раз показывает оторванность кабинета министров Дмитрия Медведева от реальных проблем, где в то время как Голикова с высоких трибун говорит о новой гастрономической "идеологии", в регионах чиновники на полном серьезе рассуждают о том, чтобы отменить бесплатное питание для школьников вообще.