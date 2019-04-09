«Расследованию» «ФБК» пришел конец: родители массово отказываются от исков к Пригожину

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Московский суд провел предварительные слушания по коллективному иску сторонников Любови Соболь к компании «Конкорд», принадлежащей бизнесмену Евгению Пригожину, в связи с заболеванием учеников нескольких столичных школ. Дальше дело не пошло, поскольку родители заболевших школьников отказались от своих исков

Двое из 15 истцов приняли решение отказаться от иска к петербургскому бизнесмену Евгению Пригожину. Как сообщает Федеральное агентство новостей, «Конкорду» удалось уладить дело в досудебном порядке. Кроме того, двое родителей просто не пришли на заседание. Судья был вынужден перенести слушания на 15 апреля.

© KM.RU, Вадим Черноусов

Отметим, что правилами поведения в зале суда пренебрегла «правозащитница» Любовь Соболь. Девушка публиковала фотографии с разбирательства в Twitter, несмотря на запрет суда на съемку.

Добавим, противостояние между бизнесменом Пригожиным и так называемым «Фондом борьбы с коррупцией» началось в феврале нынешнего года. Тогда на YouTube-канале «Навальный-live» было опубликовано «расследование», которое строилось на интервью с бывшим сотрудником комбината «Московский школьник» Натальей Шиловой. Эту компанию ошибочно связывают с «Конкордом» Пригожина.

Рассказ женщины об антисанитарии, которая якобы царит на предприятии, сопровождался фотографиями испорченных продуктов. Позднее оказалось, что «расследование» «ФБК» является выдумкой команды Навального. Шилова просто прочитала на камеру заранее подготовленный текст под фотографии, которые «расследователи» взяли из Сети. Об этом она призналась сама.

Объяснение агрессивным нападкам Соболь и видеоблогера на бизнесмена нашлось быстро. Оказалось, в феврале «борец с коррупцией» потребовал от Пригожина 300 миллионов рублей за прекращение скандала с питанием в школах столицы, но получил отказ.

Напомним, Роспотребнадзор установил настоящую причину заболевания учеников в декабре минувшего года. Виновником был некачественный липецкий творог. Неравнодушные родители, кстати, получили возможность ознакомиться с результатами проверки ведомства.

Несмотря на это, поставщики социального питания не остановились. К собственному расследованию приступила Ассоциация предприятий соцпитания в области здравоохранения и образования.

