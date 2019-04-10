Как защитить детей от отравлений: обсуждают российские парламентарии

17:45

Депутаты Госдумы РФ обратили внимание на рост числа детских отравлений в регионах. Законодатели предлагают пересмотреть систему организации питания в школах и детских садах

Каждый третий россиянин недоволен качеством питания в школьных и больничных столовых – это стало известно по результатам опроса 46 тысяч граждан, проведенного экспертами ОНФ.

Фото с сайта habinfo.ru

Выяснилось, что 43% опрошенных недовольны внешним видом блюд, 35% респондентов не нравится однообразное меню, 28% жалуются на скудный рацион, 5% – на свежесть продуктов. «Ребенок не ест то, что ему дают в школе», – жалуются участники исследования. «Для сферы социального питания это ключевой показатель – если ребенок не съел, то вся работа, все деньги потрачены зря», – резюмировал директор Института отраслевого питания Владимир Чернигов.

Кроме того, через анкеты поступили сотни заявлений об отравлениях. Информация подтверждается новостями, в регионах еженедельно фиксируются массовые отравления и крупные вспышки кишечных инфекций, спровоцированные некачественным питанием в столовых.

Как убежден депутат Госдумы РФ Дмитрий Савельев, причина сложившейся ситуации в плохом контроле над поставщиками продуктов для детского питания. «Доступность, а главное – безопасность и качество питания в школах и детсадах сегодня крайне далеки до идеала. От пищевого отравления или кишечной инфекции не застрахован никто», – заявил он.

Действительно, в регионах подобные ЧП происходят регулярно. Много лет жители Екатеринбурга боролись за уход с рынка МУП «Золушка», чьи сомнительного качества услуги постоянно оборачивались ударом по здоровью детей. Скандальное предприятие ликвидировали по решению суда в марте текущего года.

В Хабаровске в прошлом году более сотни учащихся гимназии № 3 имени М. Ф. Панькова отравились салатом. Позже от кишечной инфекции пострадало около 18 хабаровских дошкольников, предположительно, из-за нарушений в пищеблоке.

Некачественными яйцами отравились воспитанники садика в поселке Шушары под Петербургом. По сведениям Роспотребнадзора и ОНФ, в данном регионе поставщики продуктов постоянно нарушают законодательство: вступают в картельные сговоры, пренебрегают правилами санитарии, поставляют в пищеблоки фальсифицированную молочную продукцию, завышают цены на свои услуги.

В декабре прошлого года вспышка дизентерии среди воспитанников детских садов была зафиксирована даже в столице – пострадало 57 дошкольников в семи учреждениях. Журналисты и сотрудники госорганов выдвигали множество версий о причинах отравления, обвиняя Евгения Пригожина и его компанию «Конкорд», организующую питание в этих детсадах. Однако проводившие расследование эксперты Роспотребнадзора сообщили, что у 19% сотрудников липецкого молокозавода, поставляющего продукцию для детсадов, обнаружены маркеры инфекций, что и стало причиной возникновения заболеваний среди детей.

В качестве решения многочисленных проблем в сфере питания эксперты видят смену подхода к самому процессу. Так, многие депутаты выступают за ужесточение требований к поступающим в школы и детские сады продуктам, усиление контроля над поставщиками. На сегодня на федеральном уровне ведется разработка и обсуждение ряда соответствующих законопроектов, в том числе закона о детском питании, который внедрит единые для страны стандарты продуктов, используемых в пищу детьми.

«Он должен быть принят во время весенней сессии», – отмечает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. На региональном уровне пока занимаются поиском оптимальной формы организации социального питания. Так, во многих субъектах отказываются от питания через МУПы, показавших себя не с лучшей стороны. Эксперты отмечают удачный опыт работы с крупными аутсорсинговыми комбинатами: имея современное оборудование и профессиональных поваров в штате, такие компании способны обеспечить высокое качество и безопасность еды.

