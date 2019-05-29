Продажи Mitsubishi Outlander преодолели отметку в 250 000 автомобилей

12:20

В честь юбилейного события представители производителя анонсировали эксклюзивные условия программы trade-in

Официальный представитель Mitsubishi в стране ООО «ММС Рус» объявил, что с момента выхода Mitsubishi Outlander на российский рынок счастливыми обладателями автомобиля стали 250 000 человек. Это своеобразный рекорд для производителя, который наглядно демонстрирует потребительский выбор из всего модельного ряда в пользу кроссовера.

Фото с сайта res.cloudinary.com

Продажи одного из наиболее популярных кроссоверов в стране стартовали еще в 2003 году: с тех пор на российском рынке появлялись новые модификации модели, включая Outlander XL и Mitsubishi Outlander 2019 в новом кузове.

Несколько раз автомобиль признавался лучшим в своей категории в рамках национальных конкурсов, а сегодня, по данным официального дистрибьютора, он входит в пятерку самых продаваемых кроссоверов в России.

Лучшими по количеству проданных авто за всю историю считается Outlander III – в 2013 и 2014 годах их было продано 26 500 и почти 29 000 тысяч соответственно. По состоянию на апрель 2019 года в России уже было продано более 7300 Outlander III.

Лучшими годами для Outlander XL, еще одной популярной модели, были 2008 и 2011, когда партнерам производителя удавалось ежегодно продавать более 19 000 автомобилей.

Из-за повышенного спроса на эту модель руководство компании приняло решение об открытии собственного производства на территории России. Сделано это было еще в 2010 году, когда в Калуге стали выпускать с конвейера в режиме полного цикла сборки модели Pajero Sport и Mitsubishi Outlander. Именно благодаря этой инициативе, сегодня российским покупателям доступны авто только локальной сборки.

Неизменный спрос на кроссовер поддерживается благодаря своевременным нововведениям. Так, в прошлом году российским покупателям был представлен новый Outlander. Изменения коснулись не только экстерьера, но и технической составляющей авто.

Новый кроссовер стал еще больше соответствовать фирменной концепции дизайна Dynamic Shield, у него появились новые диски и оптика. Кроме внешних улучшений Outlander обзавелся новой настройкой рулевого управления и подвески. Новая модель доступна в разных комплектациях, а также с передним или полным приводом.

В честь юбилейного события представители производителя анонсировали эксклюзивные условия программы trade-in, которые будут действовать до последних чисел июня 2019 года. Получить подробную информацию о комплектации, стоимости, а также юбилейной акции вы можете у официальных дилеров Mitsubishi.

