Аренда авто в Москве - особенности услуг

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В настоящее время аренда авто в Москве пользуется огромным спросом

И это неудивительно, ведь стоимость услуги находится на доступном уровне, а взять напрокат можно, как машину бюджетного, так и бизнес класса. Компании, специализирующиеся в этом деле, предъявляют достаточно минимальные требования к клиентам. Как правило, потенциальный клиент должен достигнуть 21-летнего возраста и иметь в наличии автомобильные права.

Какие автомобили можно взять в аренду

Список транспортных средств, выдаваемых напрокат, включает в себя следующие варианты:

- машины бюджетного класса. Такие авто берут на время ремонта собственного железного коня. Отличаются средним уровнем комфорта и невысоким расходом топлива. Их сдают дешевле всего;

- кроссовер и джипы. Если планируется поездка за пределы города, где отсутствуют асфальтированные дороги, то арендовать целесообразнее будет авто с высоким клиренсом и повышенной проходимостью, если сказать точнее, то кроссовер или джип;

- минивэны. Автомобиль для большой семьи. Поездка на пикник, на море или в другой населенный пункт всей семьей - это основные цели, для которых стоит взять напрокат машину данного класса. Минивэн способен перевозить до 8 пассажиров;

- микроавтобусы. Количество мест может составлять 20 и более единиц. Арендуют их для обслуживания свадеб и юбилеев. Сдаются вместе с водителем;

- автомобили бизнес-класса. Конечно же, это транспортные средства не для каждодневного использования. Подойдут для встречи деловых партнеров в аэропорту или для обслуживания свадьбы в качестве машины для транспортировке брачующихся.

Особенности услуги

Воспользоваться услугой можно практически 24 часа в сутки. При себе следует иметь паспорт и автомобильные права. Внести оплату за интересующее время аренды, и подписать договор. Машину могут предоставить на сутки, неделю или более продолжительный отрезок времени в чистом виде и с полным баком. Сдавать необходимо в аналогичном виде. Кстати говоря, если кто-то подыскивает лучшую компанию, где можно взять автомобиль напрокат, то обратить внимание на rulimcars.ru, в которой представлен широкий автопарк транспортных средств.



