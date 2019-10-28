Покрытие автомобилей керамикой

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Такое покрытие часто также называют нанокерамикой

Что такое керамическое покрытие для авто?

Многих современных автовладельцев не устраивает качества заводских покрытий принадлежащих им автомобилей. Владельцам хочется сделать покрытия более прочными, практичными и визуально привлекательными. Если раньше для защиты автомобильного кузова обычно использовали воск, то сегодня его все чаще вытесняет инновационное керамическое покрытие, с помощью которого можно придать презентабельный вид даже подержанному автомобилю.

Воск неплохо справлялся с функцией защиты от негативного воздействия внешней среды. Однако у него имеется существенный недостаток – необходимость в систематическом обновлении. Керамическое покрытие более устойчиво к износу и долговечно, чем восковое. Оно прочно сцепляется с краской кузова , не стираясь в процессе эксплуатации и многочисленных моек. В отличие от воскового покрытия, которое держится на поверхности кузова в течение 7-8 недель, керамический материал служит более двух лет. Продолжительность службы керамики зависит от качества ее нанесения, особенностей эксплуатации транспортного средства, а также ухода за ним.

Особенности нанесения керамики на поверхность кузова и последующего ухода

Наносится такое покрытие в автомастерских, например, здесь – https://www.ReStyling.ru. Перед его нанесением поверхность кузова тщательно отмывают, полируют с помощью абразивной пасты, полируют и затем высушивают. После этого на нее наносят керамический состав, поочередно обрабатывая все детали кузова. Наносить керамику можно на все внешние детали транспортного средства, за исключением покрышек и мягкой резины.

Мыть такие покрытия желательно аппаратным способом, не используя тряпок. Удаляют керамику с помощью абразива, никакие химические вещества ее растворить не могут.

Основные преимущества керамики:

* защита поверхности кузова от окисления, воздействия химических веществ и ультрафиолета;

* гидрофобность, обеспечивающая легкость мытья кузова;

* приятный блеск;

* повышенная твердость, устойчивость к царапинам и сколам;

* обеспечение долговременной защиты;

* улучшение антикоррозионных свойств;

* устойчивость к высоким температурам;

* эффект антиобледенения;

* возможность нанесения на любые поверхности автомобиля.

Такое покрытие часто также называют нанокерамикой. Оно состоит из мельчайших частиц, обеспечивающие высокую ударную прочность и пластичность материала. После нанесения эти частицы проникают глубоко в поры и неровности краски и затем крепко удерживаются на ней.

