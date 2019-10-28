Покрытие автомобилей керамикой
Что такое керамическое покрытие для авто?
Многих современных автовладельцев не устраивает качества заводских покрытий принадлежащих им автомобилей. Владельцам хочется сделать покрытия более прочными, практичными и визуально привлекательными. Если раньше для защиты автомобильного кузова обычно использовали воск, то сегодня его все чаще вытесняет инновационное керамическое покрытие, с помощью которого можно придать презентабельный вид даже подержанному автомобилю.
Воск неплохо справлялся с функцией защиты от негативного воздействия внешней среды. Однако у него имеется существенный недостаток – необходимость в систематическом обновлении. Керамическое покрытие более устойчиво к износу и долговечно, чем восковое. Оно прочно сцепляется с краской кузова , не стираясь в процессе эксплуатации и многочисленных моек. В отличие от воскового покрытия, которое держится на поверхности кузова в течение 7-8 недель, керамический материал служит более двух лет. Продолжительность службы керамики зависит от качества ее нанесения, особенностей эксплуатации транспортного средства, а также ухода за ним.
Особенности нанесения керамики на поверхность кузова и последующего ухода
Наносится такое покрытие в автомастерских, например, здесь – https://www.ReStyling.ru. Перед его нанесением поверхность кузова тщательно отмывают, полируют с помощью абразивной пасты, полируют и затем высушивают. После этого на нее наносят керамический состав, поочередно обрабатывая все детали кузова. Наносить керамику можно на все внешние детали транспортного средства, за исключением покрышек и мягкой резины.
Мыть такие покрытия желательно аппаратным способом, не используя тряпок. Удаляют керамику с помощью абразива, никакие химические вещества ее растворить не могут.
Основные преимущества керамики:
* защита поверхности кузова от окисления, воздействия химических веществ и ультрафиолета;
* гидрофобность, обеспечивающая легкость мытья кузова;
* приятный блеск;
* повышенная твердость, устойчивость к царапинам и сколам;
* обеспечение долговременной защиты;
* улучшение антикоррозионных свойств;
* устойчивость к высоким температурам;
* эффект антиобледенения;
* возможность нанесения на любые поверхности автомобиля.
Такое покрытие часто также называют нанокерамикой. Оно состоит из мельчайших частиц, обеспечивающие высокую ударную прочность и пластичность материала. После нанесения эти частицы проникают глубоко в поры и неровности краски и затем крепко удерживаются на ней.