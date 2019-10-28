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Покрытие автомобилей керамикой

21:16 28.10.2019

Такое покрытие часто также называют нанокерамикой

Что такое керамическое покрытие для авто?

Многих современных автовладельцев не устраивает качества заводских покрытий принадлежащих им автомобилей. Владельцам хочется сделать покрытия более прочными, практичными и визуально привлекательными. Если раньше для защиты автомобильного кузова обычно использовали воск, то сегодня его все чаще вытесняет инновационное керамическое покрытие, с помощью которого можно придать презентабельный вид даже подержанному автомобилю.

Воск неплохо справлялся с функцией защиты от негативного воздействия внешней среды. Однако у него имеется существенный недостаток – необходимость в систематическом обновлении. Керамическое покрытие более устойчиво к износу и долговечно, чем восковое. Оно прочно сцепляется с краской кузова , не стираясь в процессе эксплуатации и многочисленных моек. В отличие от воскового покрытия, которое держится на поверхности кузова в течение 7-8 недель, керамический материал служит более двух лет. Продолжительность службы керамики зависит от качества ее нанесения, особенностей эксплуатации транспортного средства, а также ухода за ним.

Особенности нанесения керамики на поверхность кузова и последующего ухода

Наносится такое покрытие в автомастерских, например, здесь – https://www.ReStyling.ru. Перед его нанесением поверхность кузова тщательно отмывают, полируют с помощью абразивной пасты, полируют и затем высушивают. После этого на нее наносят керамический состав, поочередно обрабатывая все детали кузова. Наносить керамику можно на все внешние детали транспортного средства, за исключением покрышек и мягкой резины.

Мыть такие покрытия желательно аппаратным способом, не используя тряпок. Удаляют керамику с помощью абразива, никакие химические вещества ее растворить не могут.

Основные преимущества керамики:

* защита поверхности кузова от окисления, воздействия химических веществ и ультрафиолета;
* гидрофобность, обеспечивающая легкость мытья кузова;
* приятный блеск;
* повышенная твердость, устойчивость к царапинам и сколам;
* обеспечение долговременной защиты;
* улучшение антикоррозионных свойств;
* устойчивость к высоким температурам;
* эффект антиобледенения;
* возможность нанесения на любые поверхности автомобиля.

Такое покрытие часто также называют нанокерамикой. Оно состоит из мельчайших частиц, обеспечивающие высокую ударную прочность и пластичность материала. После нанесения эти частицы проникают глубоко в поры и неровности краски и затем крепко удерживаются на ней.
 

Темы: Блокнот водителя, Авто
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