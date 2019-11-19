Трактор установил мировой рекорд по скорости - 218,7 км/ч

20:21

Трактор JCB Fastrac смог разогнаться до 218,7 км/ч, установив тем самым новый мировой рекорд по скорости среди техники этого класса.



Фото: JCB

Прошлый рекорд (130,2 км/ч) принадлежал экс-чемпиону мира по ралли Юха Канккунену и трактору Valtra T234.

JCB Fastrac оснащен дизельным 6,2-литровым 6-цилиндровым двигателем, мощностью 1020 лошадиных сил и максимальным крутящим моментом 2500 Ньютон-метров. Управлял трактором экс-гонщик и телеведущий Гай Мартин, сообщает «За рулем».

К заезду трактор подготавливали дизайнеры Williams Advanced Engineering из Формулы-1, которые улучшили его аэродинамику, а воздух для наддува дополнительно охлаждался сухим льдом, был добавлен впрыск воды в цилиндры. Для торможения использовался тормозной парашют.

Рекорд был признан Гиннессом. Его засчитали как усредненный, складывающийся из двух поездок (по одному километру каждая). За эти попытки трактор смог развить максимальную скорость в 247,5 км/ч, а это значит, что установленный рекорд будет снова побит.