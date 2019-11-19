]]>
]]>
Главная Авто Новости

Трактор установил мировой рекорд по скорости - 218,7 км/ч

20:21 19.11.2019

Трактор JCB Fastrac смог разогнаться до 218,7 км/ч, установив тем самым новый мировой рекорд по скорости среди техники этого класса. 


Фото: JCB

Прошлый рекорд (130,2 км/ч) принадлежал экс-чемпиону мира по ралли Юха Канккунену и трактору Valtra T234.

JCB Fastrac оснащен дизельным 6,2-литровым 6-цилиндровым двигателем, мощностью 1020 лошадиных сил и максимальным крутящим моментом 2500 Ньютон-метров. Управлял трактором экс-гонщик и телеведущий Гай Мартин, сообщает «За рулем».

К заезду трактор подготавливали дизайнеры Williams Advanced Engineering из Формулы-1, которые улучшили его аэродинамику, а воздух для наддува дополнительно охлаждался сухим льдом, был добавлен впрыск воды в цилиндры. Для торможения использовался тормозной парашют.

Рекорд был признан Гиннессом. Его засчитали как усредненный, складывающийся из двух поездок (по одному километру каждая). За эти попытки трактор смог развить максимальную скорость в 247,5 км/ч, а это значит, что установленный рекорд будет снова побит.

Темы: Автоновости, Видео ролики
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.