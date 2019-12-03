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В России резко выросло число ДТП с участием такси

11:20 3.12.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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В России зафиксирован рекордное число аварий с участием такси. Как пишет "КоммерсантЪ" со ссылкой на начальника организационно-аналитического управления ГИБДД Сергея Рыжова, за последние 10 месяцев количество аварий с участием такси выросло на 60 процентов — до 2,7 тысячи случаев.

В Москве рост автоаварий составил 70 процентов (1,3 тысячи). В результате ДТП с такси в этом году погибли 110 человек. Это на 41 процент больше, чем годом ранее. При этом общее число аварий на дорогах в стране снизилось на 3,5 процента — до 133,2 тысячи.

Как отмечает издание, большая часть дорожных правонарушений связана с желанием водителя быстрее доехать до пункта назначения и доставить клиента.

«Это несоблюдение очередности проезда перекрестка, неправильный выбор дистанции, нарушение правила проезда переходов, неправильные перестроения», — уточнили в ГИБДД, добавив, что таксисты часто работают по 12-14 часов из-за низких тарифов и устают.

Московские власти собираются решить проблему, установив в городе камеры по отслеживанию состояния водителей и приняв поправки в Федеральный закон №69 (закон «о такси»). В 2018 году Госдума приняла его в первом чтении. Сроки его дальнейшего рассмотрения пока не известны.

В августе комитет Госдумы по транспорту и строительству подготовил новую редакцию проекта закона о регулировании деятельности такси. Один из пунктов в нем — запрет на работу без российских гражданства и прав. Эта мера может привести к росту цен на поездки.

Темы: Дорожно-транспортные происшествия, Проблемы маршрутных такси, ГИБДД России
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Комментарии читателей
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03.12.2019, 15:36
Гость: Московская пенсионерка

Чему тут удивляться?! За рулем такси в основном азиаты, вчера ездившие на ослах по кишлаку. Вопрос -откуда у них права? Они ПДД читали, они ж по-русски читать почти не могут!Сегодня не в первый раз звонила в ГАИ. Эти деятели постоянно ставят свои машины на ЗЕБРУ у метро Аннино! Полиция говорит, что не их ответственность, звоните в ГАИ. Звоню.
03.12.2019, 12:55
Гость: К гадалке не ходи,

такси подорожает.
03.12.2019, 12:47
Гость: Змей

Если на нормальную работу с приличной зарплатой не берут, а свое организовать ума не хватает, то вот и идут в ЧОПы да в такси.
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