Покупка автозапчастей - на что обратить внимание

21:09

Какая особенность объединяет абсолютно все автомобили?

Время от времени те или узлы в них нуждаются в ремонте. Это может быть двигатель, коробка передач или ходовая часть. Как правило, ремонт представляет собой замену неисправных деталей новыми запчастями. Дефицита в них нет. В наши дни можно купить запчасти в Беларуси для автомобилей различных марок и моделей. Выпускаются они не только заводом, но и множеством сторонних организаций. Стоит в деталях рассмотреть, как правильно подбирать запчасти для ремонта своего железного коня.

Оригинальные и кооперативные запчасти

Выпуском деталей занимаются и завод, на котором была собрана машина, и так называемые кооперативы. Продукция первых стоит дороже и считается качественнее. Но, в последнее время и сторонние организации выпускают вполне сносные запчасти. Так что акцент можно сделать в пользу любого варианта.

Покупка бу запчастей

Если автомобиль выпущен несколько десятилетий назад, то найти для него новые детали вряд ли получится. Придется приобретать авто запчасти бу в Беларуси, руководствуясь следующими критериями при подборе:

- Гарантия на изделие. Она может составлять лишь один месяц или два, но она должна присутствовать. В ином случае продавец не несет никакой ответственности за реализуемые запчасти. Если она сломается сразу после установки, то предъявить претензии будет некому;

- Крепеж должен быть целым. Шпильки, отверстия под болты и не только на деталях должны присутствовать. При этом иметь целую резьбу. Восстановить крепление можно, но стоит это достаточно дорого;

- Отсутствие дефектов на рабочих поверхностях. Если имеют место трещины, сколы, выбоины и раковины на рабочей поверхности детали, то отказаться от ее покупки;

- Постараться не приобретать расходные материалы, в особенности ремни. Определить их уровень износа уж очень сложно. Обрыв бу ремня может произойти когда угодно. Приводит это, как правило, к крайне неприятным последствиям, в том числе и к ДТП.

Особенности гарантии

Гарантия будет распространяться на деталь только в том случае, если она была установлена на лицензированном автосервисе. При монтаже своими силами она автоматически аннулируется. Так что мелкие детали еще можно установить самому, а вот крупные узлы ставить только в лицензированных автосервисах.

Обращаясь за покупкой запчастей "с рук" оцените все плюсы и минусы заблаговременно. Принимайте решение в зависимости от сложности и стоимости то или иной запчасти.