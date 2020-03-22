Шины для авто. Как выбрать, полезные советы

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Шины являются одним из главных компонентов безопасного вождения

Если правильно их подобрать, то езда становится безаварийная, уменьшается расход топлива транспортного средства и техобслуживание становится реже. Производители довели свою продукцию практически до совершенства, поэтому резина стала стойкая и качественная, но стоит помнить, что какая бы качественная резина не была, ее необходимо менять через каждые 5000 пробега, так как свойства ее теряются и она становится очень хрупкой. Новые шины можно выбрать на сайте https://tyre-service.kz.

Существует ряд правил, которые нужно соблюдать чтобы сделать правильный выбор:

- следить за амортизацией шин и проверять износ протектора;

- приобретать только те шины, которые рекомендуют в руководстве по эксплуатации транспортного средства.

Если же пренебрегать элементарными правилами, то езда становится не безопасной, а срок эксплуатации шин резко снижается. Сделать выбор можно в интернет-магазине шин, там на каждую позицию есть подробное описание.

Шины делятся на два вида: летние и зимние. У каждого есть свои значительные преимущества. В момент когда следует "переобуться" отлично подойдет шинный сервис в Алматы, выбрать можно на сайте https://tyre-service.kz/services/almaty.

Летняя резина легкая по своей массе, но жесткая. Рисунок протектора сделан таким образом, чтобы машина могла спокойно передвигаться в дождливую погоду. Летняя резина тоже бывает разная и предназначена для ровных дорог или для езды по бездорожью, бывает так же скоростная, усиленная и т.д.

Основные положительные стороны заключаются в минимальной массе, в мягкости и в низком уровне шума при езде, что дает возможность ездить при максимальном комфорте.

Часто встречается ошибочное мнение, что зимняя резина предназначена только для езды по снегу и льду, но это не так. Зимняя резина необходима для езды в минусовую температуру. Она подразделяется на шипованную и на фрикционную. Шипованная нужна для передвижения по снегу и льду, а фрикционная для передвижения по асфальту. К достоинствам зимних шин можно отнести ее состав, он продолжает быть мягким даже при минусовой температуре и дает устойчивость на дорогах.

Если соблюдать элементарные правила при выборе, то можно не переживать за безопасность и наслаждаться ездой при любой погоде!

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