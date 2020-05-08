Падение цен на Аукционах авто в США

17:09

Низкие цены могут не продержаться и дня.

Карантин, связанный с 2019-nCoV, тяжело ударил по всем, казалось бы, незыблемым столпам американской экономики, включая рынок автомобилей. Даже запредельно низкие цены на бензин не смогли удержать вторичный рынок автомобилей. Ведь ездить сейчас американцам по-прежнему особо не куда.

Автомобили дешевеют на всех крупных рынках США, вне зависимости от модели

Анализ ключевых авторынков Соединенных Штатов, который провела Компания Атлантик Экспресс, говорит о том, что сейчас цены на американские авто на рынках Iaai, Manheim и Copart снизились минимум на 20%. А некоторые модели американских авто можно купить вполовину дороже.

Так, к примеру, Ford C-Max 2017 в хорошем состоянии, стоивший до карантина 5 тыс. долларов можно приобрести в 2 тыс. долларов. Менее заметно снижение стоимости автомобилей иностранных, в частности, европейских брендов. BMW 328i 2013 стоит в среднем на 1800 долларов дешевле. Что тоже очень существенно.

Самые дешевые автомобили по-прежнему "битые". На Автобазар Украины они попадают достаточно редко, так как места при перегонке занимают столько же, а прибыли приносят меньше. Перепродажа автомобилей из-за рубежа в неидеальном состоянии возможна только после оценки как машины, так и рисков. Этим занимаются крупные импортеры, такие как Atlantic Express.

Перегнать автомобиль из США сложнее не стало

Несмотря на то, что "коронакризис" серьезно ударил именно по транспортным связям между странами, авторынок это коснулось, пожалуй, в наименьшей степени. Как морские, так и сухопутные грузоперевозки продолжают работать в режиме, приближенном к "докризисным".

Автомобили коронавирусом, как известно, не болеют, поэтому растаможка также происходит, в целом, так же, как и раньше. Вирус даже теоретически не может сохраниться все время транспортировки, вне организма он столько не живет.

Низкие цены в США продлятся недолго. В американском обществе зреет недовольство карантинными мерами - сейчас их считают вредными не только политические элиты во главе с президентом, но и большинство простых граждан США.

Таким образом, губернаторы вынуждены постепенно отменять ограничения в большинстве штатов. Как правило, американский рынок реагирует на такие события почти моментально. Поэтому низкие цены могут не продержаться и дня.

Кроме того, спрос на подержанные автомобили в США может возрасти и в связи с подорожанием новых моделей, а также из-за увеличения количества безработных. Многие американцы, посчитав убытки, могут предпочесть подержанное авто новому.