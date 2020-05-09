Из чего состоит современная диагностика автомобиля

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Правильное знание технического состояния транспортного средства является основой безопасности вождения

Современная автомобильная диагностика благодаря оснащению электроникой часто позволяет получить быструю информацию об уровне надежности автомобиля. Узнать об услуге можно Подробнее тут от квалифицированных специалистов.

Диапазон автомобильной диагностики

Выполнение автомобильной диагностики не является дорогостоящей процедурой. Стоит пользоваться этой услугой не реже одного раза в год, особенно для автомобилей возрастом от 3 лет. Сигналом к выполнению диагностики должны быть:

- светящиеся индикаторы на приборной панели автомобиля,

- проблемы с запуском автомобиля,

- потеря мощности во время вождения,

- увеличение затрат топлива.

Современные автомобили оснащены бортовыми компьютерами со встроенными диагностическими системами. К такому компьютеру во время посещения мастерской специалист подключает тестер, то есть ноутбук с соответствующим программным обеспечением для диагностики. Тестер ищет так называемые коды неисправностей, то есть информацию о превышении допустимых рабочих параметров данного компонента. Это сводится к сопоставлению текущих параметров работы с указанными производителем (для этого диагностика проводится и во время вождения). Коды неисправностей позволяют указать возможные неисправности.

Особенности компьютерной диагностики

Преимуществом этого типа диагностики является быстрая обратная связь без необходимости разбирать подозрительные детали и рабочие узлы. Вместо этого мы получаем данные о возможных областях возникновения сбоя. Затем в действие вступает механик. Диагностика – это не только проверка бортового компьютера, это использование различных приборов и оборудования для тестирования всех рабочих узлов автомобиля.

С помощью компьютерной диагностики мы можем в кратчайшие сроки проверить состояние большинства систем в автомобиле: подушки безопасности, системы ABS, двигателя и многое другое. Диагностика во время вождения позволяет оценить, например, время впрыска, работу расходомера или температуру.

Также диагностика включает в себя визуальную проверку ходовой части и подвески. Геометрия подвески влияет на стабильность и управляемость автомобиля. Относится к параметрам, определяющим положение и движение колеса. Во время диагностики подвески с помощью детектора люфта определяются люфты в подвеске, а посредством принудительных вибраций оценивается эффективность амортизаторов.