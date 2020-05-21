Наумов Феликс Платонович - большое интервью с юристом сайта avtoshark

12:50

Его специализация – уголовное, гражданское, административное право, споры по ДТП

Сегодня у нас в гостях эксперт в области автомобильных законов (автоправо, штрафы, ГАИ, ПДД), с автомобильного портала avtoshark.com. На данном сайте, Наумов Феликс Платонович пытается простым языком разжевывать сложные моменты юриспруденции. Страница эксперта выглядит так:

Как Вас зовут?

- Наумов Феликс Платонович.

Быть юристом – это скучно?

- Нисколько. Конечно, со стороны юриспруденция кажется скучной. Но я люблю свое дело и увлекся им, что называется, с младых ногтей. Мне настолько было интересно учиться, благодаря педагогам я понял, что профессия юриста – лучшая с точки зрения познания жизни. Я получил возможность реализовать все свои амбиции и не жалею о выборе.

Правда ли, что вы были активистом?

- Был активистом против противоправных действий дорожной полиции. Мне было это очень интересно. Но денег не было, все складывалось плохо. Бедствовать в мои планы не входило, поэтому сосредоточился на основной специализации.

Чем зарабатывали на жизнь?

- В условиях рыночной экономики я понял, что юрист-одиночка никому не нужен, действительно хорошую прибыль можно получить в команде. Открыл свою контору, но не пошло. Город большой – много конкуренции. Условия мегаполиса диктуют свои правила. Спрос был, но задавили налоги и аренда офиса. Пришлось вернуться к частной практике. Также активно пишу для сайта автошарк в рубрике законов. Разжевываю и объясняю сложные нюансы в нашем ПДД, штрафы ГАИ и тд.

В какой области юриспруденции Вы работаете?

- Моя специализация – уголовное, гражданское, административное право, споры по ДТП. Работал юристом в ГАИ. Сейчас в вольном плавании. Берусь за любые дела.

Вам много приходится работать с разными людьми. Какие качества в людях Вас более всего раздражают?

- Адвокатура – чрезвычайно тяжкий труд с моральной точки зрения. Юристов обижают все кому не лень. Сейчас очень много сложных и капризных клиентов. Поэтому меня раздражает одно – неадекватность. В людях ценю корректность и сдержанность.

Какими качествами должен обладать человек, чтобы преуспеть в юриспруденции?

- Юрист должен защищать любого, кто к нему обратился. Это настоящий профессионализм. Могут быть как очень дорогие, так и бесплатные дела. Первые приносят прибыль, вторые – моральное удовлетворение, что помог тому, кто нуждался в этом.

Кроме того, в нашей профессии надо любить людей, быть настроенным на помощь. Если этого нет, лучше немедленно менять специальность. Не менее важны другие личностные качества. Юристу нужны здоровое тщеславие, отсутствие самодовольства. Задача любого профи в нашем деле – помогать, а не под себя подгребать.

Как отдыхает юрист после тяжелого рабочего дня?

- Я с удовольствием провожу мастер-классы и работаю с аспирантами юридического ВУЗа. Мне нравится взаимодействовать с людьми, которые понимают, что они делают, и передавать собственный опыт. Кстати, являюсь экспертом крупного автопортала avtoshark.com. Это мой активный досуг. По выходным предпочитаю чтение, спокойные прогулки и отдых в семейном кругу.

Зачем вам, юристу, работать на сайте для автолюбителей?

- Я рос в семье юристов. Для меня это часть жизни, часть культуры. Я воспринимаю право как инструмент, помогающий людям достичь цели. Давайте будем откровенны, я знаю наверняка – без права в нашей стране нельзя ничего решить. Хотя это не панацея от всех бед. Мне нравится помогать людям, решать спорные ситуации и проблемы.