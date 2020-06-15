Поиск качественного СТО - головная боль автовладельца

22:06

В ходе эксплуатации автомобиля происходит износ деталей его механизмов

Поэтому могут возникать сбои некоторых систем и поломки различного характера. Автосервис оказывает услуги по квалифицированному обслуживанию транспортного средства, обеспечивая отличное техническое и эстетическое состояние автомобиля.

Как найти автосервис, который действительно будет соответствовать высокому уровню? Можно воспользоваться услугами сайта-агрегатора. СТО Минска широко представлены здесь http://www.vsesto.by/ Вы можете отсортировать сервис по требуемому виду работ и изучить отзывы клиентов. Тут важно не торопиться и уделить поиску должное внимание.

Какие услуги предоставляют автосервисы и по каким работам можно их отсортировать?

- Профессиональную компьютерную и инструментальную диагностику.

- Сервисное и техническое обслуживание транспортного средства.

- Замену автостекол, ремонт сколов и трещин лобового стекла, нанесение на стекла автомобиля тонирующего или бронирующего покрытия.

- Кузовной ремонт (восстановление геометрии кузова, обработку антикоррозийными составами, покраску, устранение царапин на ЛКП, полировку).

- Шиномонтаж, регулировку показателей развала-схождения.

- Ремонт электрических систем транспортного средства.

- Установку различного оборудования: видеорегистратора, сигнализации, акустической системы, сейфа, кондиционера, системы по подогреву сидения.

Дополнительный набор работ может включать в себя: ремонт пластических элементов, установку бампера, полировку фар и их оклейка защитных пленочным покрытием, выполнение аэрографического изображения.

Ряд СТО оказывают владельцу транспорта помощь с предпродажной подготовкой машины и содействуют в поиске на нее покупателя.

Особенности сервиса

Эффективность и высокий уровень качества услуг автосервиса обоснованы сочетанием нескольких факторов.

- Штатом квалифицированных опытных специалистов СТО.

- Комплектацией мастерской высокотехнологичным современным оборудованием.

- Предоставлением широкого спектра работ.

- Наличием собственного склада на СТО запасных деталей и узлов, а также расходных материалов.

- Использованием инновационных технологий.

- Осуществлением всего комплекса работ в оптимальные сроки.

- Предоставлением гарантий на оказанные услуги и приобретенные в организации расходные материалы, узлы, комплектующие.

СТО проводит разумную ценовую политику на основе индивидуального подхода, практикует различные рекламные акции и гибкую систему скидок.

Услуги автосервиса – это качественное, быстрое выполнение работ любой сложности на профессиональном уровне. Многие ли сервисы соответствуют этому? К сожалению нет. Поэтому первоочередной задачей автовладельца становится тщательный выбор. В любом районе Минска расположено большое количество СТО, надо лишь посвятить поиску определенное время.