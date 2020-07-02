Сигнализация для автомобиля Томагавк 9010

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Обеспечение безопасности автомобиля имеет первостепенную важность.

Поэтому очень актуальной является установка сигнализации. В инструкции к модели Томагавк 9010 сказано, что данная установка предназначена для широкого применения. Расскажем о ней подробней.

Сигнализация предназначена для защиты от несанкционированного проникновения и угона. Данная модель создана в соответствии с требованиями к безопасности, принятыми в странах СНГ и во всем мире. В чем можно убедиться, почитав отзывы о продукции.

Плюсы сигнализации Томагавк



Устройство может похвастаться удобным дистанционным управлением. Оно отличается высокой функциональностью, которая максимально подогнана под потребности пользователя.

Кнопки управления имеют удобное расположение, поэтому вводить команды можно быстро и без особых проблем. Также есть возможность активации комплекса нажатием одной клавиши.

Благодаря мощной антенне Томагавк может ловить сигнал, отправленный с расстояния до 1200 метров (на периферии) и 150-200 метров (в городских условиях). Для этого производитель усилил приемник, чтобы подавлять возможные помехи и обеспечивать стабильную работу.

Удобство настройки сигнализации обеспечивается простым управлением, широким функционалом и подробным руководством пользователя. Владелец машины может самостоятельно смонтировать, откалибровать и эксплуатировать ее без привлечения специалистов со стороны.

При покупке сигнализации Томагавк необходимо обратить внимание на наличие всех деталей в комплектации устройства. Свериться можно с фабричной инструкцией. Очень важно, чтобы все было в наличии. Это сделает работу комплекса долговечным и бесперебойным.

В стандартной комплектации устройство состоит из:

влагозащищенного пластикового корпуса, оснащенного разъемом для подключения к головному модулю;

антенны, платы передатчика;

светового индикатора.

Стоит отметить, что в стандартный комплект не входит звуковая сирена. В данной модели звуковые сигналы подаются штатным клаксоном автомобиля. Однако есть возможность расширить комплектацию, купив сирену отдельно.

Производитель рекомендует осуществлять монтаж устройства на предельной высоте в салоне автомобиля. Обычно это угол вверху лобового стекла или козырек, который можно раскладывать. Более подробно о его работе можно узнать из материалов на сайте.