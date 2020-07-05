Для чего автомобилисту знать свой КБМ?

13:05

Сокращение «КБМ» используется в страховом деле

Непонятное, на первый взгляд, название образовано первыми буквами слов «коэффициент», «бонус» и «малус». Два последних слова латинские и означают они, соответственно, «хороший» и «плохой». Коэффициент предназначен для компаний-страховщиков, которые должны применять его при расчёте суммы, подлежащей оплате автолюбителем при оформлении полиса, например, ОСАГО. Малуc увеличивает размер взноса, а Бонус его уменьшает.

При расчёте КБМ учитываются все случаи дорожно-транспортных происшествий, произошедших с водителем за год и зафиксированных в автоматизированной информационной системе Российского союза автостраховщиков (АИС РСА). За год принимается период с 1 апреля по 31 марта. Полученное значение подлежит применению ко всем договорам страхования, которые будут заключёны в новом расчетном году. КМБ можно узнать зарегистрировавшись на сайте РСА или обратившись он-лайн в профильную компанию, например, kbmx.ru

Таким образом, КБМ является индивидуальным показателем для каждого водителя, так как учитывает только его персональный опыт вождения. Фактически это рейтинговая система, основанная на страховых заслугах водителя в прошлом, и предусматривающая скидки в качестве награды за безаварийное управление транспортным средством.

Есть несколько моментов, которые полезно знать автолюбителям:

рассчитанное для водителя значение КБМ сохраняется на весь год,

величина КБМ не зависит от страховой компании,

если договор ОСАГО предусматривает ограничение числа лиц, допущенных к управлению транспортным средством, то КБМ принимается равным 1.

К сожалению, бывают ситуации, когда аккуратный водитель теряет накопленные за год бонусы, в результате чего выплачивает за ОСАГО неоправданно большой взнос. Наиболее распространённый случай, когда это происходит, связан со сменой водительского удостоверения. При получении нового документа КБМ автоматически становится равным 1. Утратить бонусы можно и в результате смены персональных данных или оформлении ОСАГО на период меньший, чем один год. Также ошибка может произойти по вине нерадивой компании-страховщика, не передавшей нужные сведения в РСА (например, из-за банкротства) или допустившей ошибку при расчёте суммы премии.

Именно поэтому перед очередным оформлением договора ОСАГО полезно проверить свой КБМ.