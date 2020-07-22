Как выгодно сдать старый нейтрализатор

13:32

При поломке катализатора не стоит спешить отправлять его на свалку

Эта запчасть всё ещё может принести вам пользу. Вы всегда можете сдать старый катализатор и получить за него некоторую прибыль. Да, это будут не великие деньги, но такое решение гораздо лучше, чем просто выбросить старую запчасть на помойку.

Основные нюансы при сдаче старого катализатора



Для того, чтобы сдать катализатор, нужно обладать некоторыми знаниями. Во-первых, чем больше особых видов ценного металла в вашем катализаторе, тем больше получится выручить за него. Данные сплавы изымаются и отправляются в определенные места для повторной эксплуатации. Во-вторых, необходимо чётко знать достойные места приёмки катализаторов, в которых не обманывают и не занижают цену. Нужно действительно хорошо подумать над выбором места для сдачи детали, поспрашивать знакомых, которые сталкивались с этим.

Главные правила при выборе скупщика катализаторов

Если у предприятия имеется свой перерабатывающий цех, то оно обязательно предложит вам больше, чем простые посредники между вами и такими предприятиями. Поэтому, лучше всего выходить на прямую на организации, которым по силам переработать запчасть.

Если у скупщика имеется фиксированная цена за каждую деталь - вы получите меньше. Приём должен происходить в зависимости от взвешивания каждой детали. Это единственный максимально честный и объективный подход к делу.

Стоимость запчасти напрямую зависит от марки автомобиля и года его выпуска. Как правило, европейские модели авто имеют более дорогие детали, так что этот момент также важно учитывать при сдаче катализатора.

Что влияет на цену катализатора

Как правило, на стоимость запчасти влияет её техническое состояние и состояние самого металла. На катализаторе не должно быть никаких масел, жидкостей или химикатов. Это всё усугубляет состояние ценного металла. Также стоит сдавать деталь исключительно в её родном корпусе, так как при снятии металл также можно повредить. Ну и нельзя самостоятельно пытаться очистить запчасть от сажи. Таким образом вы просто сотрёте часть ценного металла и значительно уменьшите стоимость катализатора.

Итог



Следуя всем этим простым правилам, вы сможете выручить довольно неплохие деньги за вашу старую деталь. Самое главное - найти хорошего скупщика и должным образом обращаться с запчастью. Тогда вы обязательно останетесь довольны сделкой.

