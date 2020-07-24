Отличие полной замены масла от частичной

17:19

Замену масла должен с определенной периодичностью производить каждый автолюбитель

Желательно делать это в хорошем автосервисе, даже если речь идет о частичной замене. Как минимум потому, что мастер сможет визуально оценить состояние масла.

Считается, что максимальный срок "пробега" на одном масле составляет 15 тыс. км. Моторное масло некоторых моделей авто надо менять каждые 10 тыс. км. В любом случае, тезис "чем чаще ездишь, тем чаще меняешь масло" справедлив для любой машины. Так как замена масла и цена может различаться от случая к случаю - это данные требующие дополнительных вводных, для начала следует разобраться с тем как именно меняют масло.

Частичная замена масла

Частичная замена масла - это довольно простая процедура. Сначала состояние масла в двигателе оценивается визуально при помощи щупа. Если вы не знаете где находится щуп в автомобиле, то сразу направляйтесь в сервис. Не надо пользоваться интернет-мануалами, речь идет о двигателе, а он дорого стоит.

Если масло выглядит несвежим, потемнело, пахнет "горьким и горелым" (специфический запах опытный мастер почувствует сразу, то надо менять его хотя бы частично. Для этого сливается 3-5 литров масла, а в двигатель заливается новое. Вот и все.

Полная замена масла

Полная замена масла - более ответственная процедура. Сейчас считается, что при полной замене масла его надо не сливать, а откачивать при помощи специального оборудования. Откачка масла проводится под давлением, что гарантированно удаляет все частицы. После этого необходимо

хорошо промыть АКПП;

залить около 10-12 литров нового масла;

проверить работу двигателя.

Если частичную замену или "долив" масла можно провести самому, то для полной замены лучше воспользоваться услугами сервиса. Самостоятельно проводить даже частичную замену масла в первый раз и в одиночку не рекомендуется. Если у вас нет более опытного соседа, то лучше опять-таки поехать в автосервис.

Если говорить о стоимости замены масла, то обычно это не дорогая процедура, а в условиях города - еще и не частая. Часто менять масло приходится разве что профессиональным водителям, курсирующим из города в город. А для обычного горожанина даже 10 тыс. км - это несколько месяцев поездок по городу. А, возможно, и полгода, а то и год.