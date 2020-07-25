Справка ГИБДД нового образца: где можно получить?

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Процедура, по которой оформляется справка для ГАИ, не отличается особенной сложностью

С 23.06.2016 года в действие вступил порядок, в соответствии с которым оформляется справка для ГАИ нового образца. Этот документ отличается от предыдущего внешним видом, но и содержащейся информацией в сочетании с измененной процедурой получения, которая существенно разнится с той, что была ранее.

Новшества касаются бланка официальной справки и процедуры прохождения медосмотра у врачей требуемых специальностей. Для тех, кто планирует получить или продлить права важно информацию сколько стоит медицинская справка в ГАИ, но и заранее ознакомиться с процедурой получения подлинного и действительного заключения.

Зачем ввели новую справку ГИБДД

Официально действительная справка ГАИ в Москве и других городах или регионах страны необходима для получения или продления водительского удостоверения. Кроме того, даже учась в автошколе, абитуриенты не обойдутся без такого заключения, которое требуется для прохождения практических занятий по вождению.

Новшества и изменения, коснувшиеся процедуры оформления и прохождения обследований призваны повысить безопасность на дорогах страны. Благодаря строгому отбору кандидатов на получение водительских прав и их продление возможно ужесточить контроль за соблюдением свода ПДД и снижение количества ДТП.

Решительные действия правительственных органов направлены на повышение качества вождения среди новых и уже действующих водителей различных транспортных средств. Новая медсправка для водителя, цена которой зависит от медицинского учреждения где она оформляется, содержит все необходимые данные для получения и продления прав.

В чем отличия от старой

Обновленная справка для водительских прав, оформляемая в соответствии с законодательными нормами в текущем году стала короче. Из бланка документа удалены такие пункты как место для вклеивания фотографии, граф с пометками врачей о состоянии здоровья обследуемого и графы, где указывался срок действия документа.

Несмотря на такие сокращения на бланке появилась и новая информация, перечисляются все категории (с подкатегориями автотранспорта). Дополнительно на справке указаны все противопоказания к управлению транспортным средством, отпечатана таблица с рекомендациями по безопасному вождению.

Отдельная графа предполагает заполнение данных врача, проводившего заполнение и выдавшего заключение об отсутствии противопоказаний. Вместо места жительства заполняются место регистрации получателя правки, и все эти нюансы необходимо учитывать при получении официального медицинского заключения.

Порядок и особенности оформления справки ГИБДД нового образца

Процедура, по которой оформляется справка для ГАИ не отличается особенной сложностью и для получения документа необходимо провести определенную подготовку. Такая подготовительная организация поможет сократить время на прохождение процедуры и гарантировать, что полученное заключение будет достоверным и пройдет все проверки в ГИБДД. Прежде всего следует выбрать медицинское учреждение, государственного или частного типа, где будет проводиться получение заключения:

обращение в доврачебный кабинет для получения бланка справки установленного образца с уплатой пошлины за документ;

запись и посещение врача общей практики (терапевта) для получения направлений к профильным специалистам клиники;

прохождение осмотров и получение заключений у окулиста, психиатра и нарколога, других специалистов по направлениям;

прохождение экспресс тестов и лабораторных исследований для выявления противопоказаний к вождению у обследуемых;

повторное посещение терапевта, он заполняет бланк справки нового образца на основе заключений из медицинской карты;

получение на руки справки, заверение ее в доврачебном кабинете, регистратуре и передача ответственным органам в ГАИ.

Официально, справка для ГИБДД выдается государственными, муниципальными и частными клиниками, имеющими соответствующую лицензию. Хорошо, если при этих медицинских учреждениях функционируют собственные лаборатории или заключены договора с независимыми лабораторными кабинетами для проведения обследований. Это поможет значительно сократить время на прохождение медицинской комиссии водителям или лицам, которые планируют получить права.

Новая водительская медицинская справка, заполненная в соответствии с требованиями поможет быстро и просто пройти процедуру оформления прав или их продления. В сети клиник Олимпия Мед предлагаются услуги заказа и получения справок разного типа, официальных медицинских заключений по выгодной стоимости. Вместе с оперативным и качественным обслуживанием клиенты получают достоверные и заверенные по всем правилам документы и разрешения с печатями, штампами и подписями врачей.