Аренда авто в Праге: как выбрать надежный прокат автомобилей, чтобы не испортить себе отдых

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Вы ищете машину напрокат в Праге, но Вы никогда раньше не арендовали автомобиль за границей?

Боитесь наткнуться на не проверенную компанию, потерять деньги и испортить себе поездку? Хотите арендовать новый и надежный автомобиль и не бояться, что он сломается в половине пути и испортит Вам отпуск?

К выбору проката автомобилей стоит отнестись серьезно. В настоящее время на Чешском рынке есть множество местных и международных компаний, предлагающих краткосрочную и долгосрочную аренду как легковых автомобилей, так и микроавтобусов, скутеров, мотоциклов различных производителей и разных ценовых категорий. Как разобраться в этом, и выбрать достойную фирму, чтобы не быть разочарованным в своем выборе и не омрачить свой отпуск?

В этой статье мы постараемся прояснить основные моменты, которые могут возникнуть в процессе проката авто в Праге и поможем избежать ошибок, которые могут обойтись Вам в существенные суммы.

На что обратить внимание в первую очередь

Выбор автомобиля

В первую очередь решите, какой автомобиль и на какой срок Вы хотите арендовать. Прилетаете на несколько дней и планируете ездить только по Праге? В этом случае советуем взять в аренду небольшой легковой автомобиль, который имеет меньший расход и с которым проще парковаться в городских условиях. С другой стороны, если Вы планируете более длительные поездки по Чехии и Европе, тогда Вашим выбором будет вместительный автомобиль в кузове универсал или минивэн для более комфортных путешествий.

Также продумайте, сколько приблизительно километров Вы планируете проехать. Если Вы хотите сэкономить и не собираетесь в длительные путешествия, лучше взять тариф с ограничением по пробегу, однако лучше заранее уточнить условия договора в случае, если Вы не войдете в рамки приобретенного тарифа. При длительных поездках по Европе лучше взять тариф без ограничения по пробегу, т.к. в этом случае Вы точно знаете, что Вам не придется доплачивать за дополнительные километры.

Также уточните средний возраст и пробег автомобилей, предлагаемых к аренде. Вряд ли Вам захочется оказаться посреди дороги в сломанной машине за границей, ждать эвакуатор, испортить себе отдых или вообще не доехать до места назначения. Стоит узнать условия и как решаются случаи технических поломок и аварии.

Как только Вы определились с выбором авто, можете перейти к поиску выбору надежного проката авто. В поисковике Google или Yandex введите ключевые слова “прокат авто в Праге”, “аренда авто в Праге”, или же “аренда авто Прага аэропорт” в случае, если Вы хотите арендовать машину сразу по прилету. При выборе проката авто обратите особенное внимание на следующие пункты:

• отзывы клиентов;

• сайт автопроката, где Вы можете легко найти подробную информацию о предоставляемых службах;

• ясный и понятный ценник;

• условия аренды автомобиля;

• профессионализм сотрудников компании.

Далее мы разберем более подробно каждый из перечисленных пунктов.

Отзывы клиентов

Первое, и, возможно, самое главное, на что стоит обратить внимание, это отзывы клиентов о компании. Проверьте рецензии на Google и Facebook- это займет у Вас всего несколько минут, однако Вы сразу сможете отфильтровать те компании по прокату авто, которые явно обманывают своих клиентов, и к которым не стоит обращаться, если не хотите потерять деньги и испортить себе отдых.

В случае, если у компании по прокату авто нет отзывов или их очень мало- это как минимум выглядит подозрительно, особенно в сегодняшний век интернета. Если это новая фирма, которая еще не успела собрать достаточное количество отзывов, это еще не значит, что они предоставляют некачественные услуги, однако есть риск, что недостаток опыта сотрудников может негативно проявиться в ситуации, когда потребуется решить нестандартную проблему.

Если о компании по прокату авто в Праге множество негативных отзывов, есть очень большая вероятность, что подобное может произойти и с Вами. Внимательно изучите негативные отзывы и реакцию сотрудников компании на них- если они вели себя неадекватно или вовсе не реагировали на жалобы клиентов, то советуем Вам потратить еще какое то время на поиск другой, более ответственной фирмы.

Однако будьте осторожны! Даже если у компании есть положительные отзывы, которые, однако, выглядят подозрительно (большое количество отзывов в один день сразу после негативного отзыва клиента, вымышленные имена с “фэйковых” аккаунтов), лучше все еще раз перепроверить, т.к. это как правило говорит о том, что компания может использовать нечестные способы, чтобы прикрыть свой непрофессионализм.

Исходя из опыта, и сравнения большого количества компаний на рынке в Чешской республике, средняя оценка компании не должна быть ниже 4,3 звезд. Если Вы нашли такую компанию, которая имеет хотя бы 300 отзывов клиентов, Вы на верном пути, и можете приступать к следующему пункту.

Сайт компании

Выбрав компанию исходя из отзывов клиентов, следующее, на что Вы сразу обратите внимание, это сайт компании. Достаточно ли он простой в использовании? Имеется ли ясный и понятный ценник, условия договора аренды, секция часто задаваемых вопросов? Если такая информация отсутствует, есть вероятность, что компания намеренно это скрывает, и Вы можете быть неприятно удивлены при возврате автомобиля, когда с Вас неожиданно потребуют деньги за то, о чем Вы не могли знать. Если Вы все же обратитесь в такую компанию, то будьте осторожны, и внимательно изучите договор аренды, прежде чем подписать его.

Если же такая информация опубликована на сайте компании, все равно внимательно изучите ее, однако, как правило, это означает, что компании нечего скрывать.

Ценник, скрытые платежи и условия аренды

Безусловно, цена является важным критерием для выбора фирмы по прокату авто в Праге, однако будьте осторожны. Не всегда самая дешевая фирма является лучшей (как показывает практика, скорее наоборот). Очень низкая цена на сайте компании может быть обусловлена тем, что при аренде Вас неприятно удивит ценник за дополнительные услуги (страховка, выезд за границу Чехии, страховка лобового стекла, дорожный сбор, услуга “второй водитель” итд.). Также, учитывайте такие факторы, как состояние и пробег автомобиля, бесплатная доставка/ возврат авто по Праге, а главное- внимательно изучите условия договора и отзывы клиентов на наличие скрытых платежей!

Что такое скрытые платежи? Если Вы повредите машину, и с Вас будут требовать обоснованную сумму за ремонт согласно договора аренды- это ни в коем случае не скрытый платеж, а законное и разумное требование о возмещении ущерба. Ниже же мы разберем самые частые скрытые платежи, на которых зарабатывают недобросовестные компании по аренде авто в Праге.

• Второй водитель

В большинстве компаний по прокату авто услуга “второй водитель” платная. Более того, как правило второй водитель должен присутствовать при подписании договора аренды, что еще больше усложняет весь процесс.

• Поездки за границу Чешской республики

Частым скрытым платежом является поездка за границу Чехии. С нашей точки зрения, если Вы вложились в приобретенный тариф, взимание денег только за факт пересечения границы не очень честно по отношению к клиенту. Однако, к сожалению, множество фирм по прокату авто это делают, при этом, естественно, информируя Вас по факту, вычитая деньги из Вашего залога при возврате автомобиля.

• Заправка автомобиля

Естественно, автопрокат не будет оплачивать Вам израсходованный Вами бензин. Как правило, машина передается с полным баком, и с полным же баком возвращается. Если же Вам передают машину с частично пустым баком, удостоверьтесь, что это отмечено в договоре. В противном случае, вы будете оплачивать топливо, которое Вы на самом деле не расходовали.

• Разница в курсе при оплате в иностранной валюте

При оплате в иностранной валюте всегда уточняйте, по какому курсу Вам будут считать аренду. Конечно, не рассчитывайте на курс самого выгодного обменника в Праге, разница курсов около 5% считается приемлемой. Однако, если разница в курсах слишком велика, компания явно пытается на этом заработать. Как нам кажется, не самым честным способом.

• Оценка стоимости повреждений

К сожалению, иногда Вы можете повредить арендованный автомобиль, и в этом случае Вам придется возместить компании по прокату авто стоимость ущерба. На наш взгляд, в первую очередь здесь важна честность и открытость со стороны автопроката. Во- первых, повреждение должно быть подкреплено фото документацией, чтобы не могло возникнуть сомнений, что это повреждение действительно возникло по Вашей вине. В идеальном случае, автопрокат удержит часть Вашего залога, а после ремонта вернет Вам оставшуюся часть денег. К сожалению, на рынке аренды авто в Праге есть фирмы, которые возьмут весь Ваш залог и за небольшую царапину. Вы можете избежать таких компаний, внимательно изучив отзывы клиентов, как было описано выше.

• Дополнительная оплата страховки

В хороших прокатах авто страховка уже входит в стоимость аренды. В Чехии действует так называемое “аварийное страхование” с франшизой, то есть в случае повреждения по Вашей вине Вы оплачиваете фиксированную сумму, остальное оплачивает страховка. Если с Вас требуют дополнительную оплату за страховку, предварительно об этом не сообщив- будьте уверены, это скрытый платёж и нечестное поведение компании по аренде автомобилей.

• Мойка авто

Как правило, автомобиль Вам подадут чистым, и в таком же состоянии Вы обязаны его вернуть. Если автомобиль был грязным, убедитесь, что это отмечено в договоре. В этом случае стоимость автомойки Вам обязан оплатить автопрокат, или же Вы имеете право вернуть автомобиль в таком же состоянии.

• Небольшая задержка при возврате автомобиля

Как правило, в большинстве компаний принимается часовое опоздание без каких-либо финансовых санкций. Если же Вам пытаются выставить счет за 10-минутное опоздание- значит Вы столкнулись с нечестной политикой компании, пытающейся заработать на своих клиентах всеми возможными способами.

• Запасной автомобиль

У Вас технические неполадки с автомобилем? Вы попали в ДТП, виновником которого не являетесь? В этих случаях прокат автомобилей должен предоставить Вам запасной автомобиль абсолютно БЕСПЛАТНО, так как Вы оказались без авто не по Вашей вине.

• Штрафы за превышение скорости и нарушение ПДД

Здесь критически важно дать определение, что является и что не является штрафом за превышение скорости и другие нарушения ПДД. В случае, если Вас зафиксировала камера при нарушении ПДД, и речь идет о штрафах, пришедших официальным путем из магистрата Праги или другого города - то фирма по прокату авто имеет полное право требовать с Вас оплату штрафа. К сожалению, на рынке встречаются и фирмы, которые покажут Вам всего лишь выписку с GPS, что на каком то определенном участке Вы ехали быстрее положенного, и лишь на основании этого возьмут часть Вашего депозита. Если этот пункт есть в договоре, который Вы подписали- то, к сожалению, свои деньги Вы скорее всего уже не увидите. С другой стороны, такие фирмы печально известны на рынке проката авто в Праге. Следуя нашим инструкциям и прочитав отзывы других клиентов, Вы легко избежите таких компаний.

• Несоизмеримо высокий административный сбор за обработку штрафов

Административный сбор является довольно распространенным скрытым платежом. Исходя из опыта, разумной является сумма в размере до 250 CZK + сумма банковского перевода в случае иностранных штрафов. Если сумма, которую с Вас требуют, значительно выше- это скрытый платеж, и на Вас пытаются заработать.

• Простой автомобиля в сервисе

Если Вы повредите автомобиль, фирме по аренде авто придется отвезти его в сервис, где машина может простоять от нескольких дней до нескольких недель. Это довольно большая потенциальная и реальная потеря для фирмы. Только в некоторых автопрокатах Вам посчитают сумму только за ремонт повреждения, в большинстве же компаний Вам посчитают дополнительно и простой автомобиля. На практике это означает, что Вы автоматически потеряете всю сумму залога. На наш взгляд, такой подход не является честным по отношению к клиенту, ведь по итогу за малейшее повреждение Вы потеряете всю сумму залога, несмотря на то, что сумма ремонта в разы ниже.

Профессионализм сотрудников

Если Вы прошли всеми предыдущими пунктами, Вы в одном шаге от выбора правильного автопроката. Последнее, с чем Вы столкнетесь- это общение с сотрудниками компании.

Вы выслали заявку, но никто Вам не перезвонил и не связался с Вами? Вы звоните сами по указанному номеру телефона, но никто не поднимает трубку и не перезванивает Вам даже спустя несколько часов? Будете ли Вы уверены в том, что Вы дозвонитесь до сотрудников компании в случае, если у Вас возникнет какая-то проблема или срочный вопрос? В этот момент Вы все еще можете передумать, и обратиться в другую компанию.

Солидная фирма по прокату авто должна иметь сильную клиентскую поддержку, т.к. все вопросы, связанные с прокатом автомобилей, должны решаться в срочном порядке. Если у Вас сломалась машина в пути, Вам обязаны предоставить полный сервис, включая общение со страховой компанией и скорейшее разрешение любой проблемы. Следовательно, служба поддержки должна работать в режиме НОН-СТОП, чтобы Вы всегда имели возможность связаться с сотрудниками компании.

Заключение

В случае, если Вы будете следовать вышеописанным инструкциям, риск наткнуться на плохой автопрокат будет практически равен нулю. Из тех автопрокатов, которые на данный момент соответствуют всем вышеперечисленным критериям, мы выделили прокат авто в Праге Таггарт, т.к. у данной фирмы имеются:

• сотни положительных отзывов от реальных людей;

• простой и понятный сайт, где легко можно найти всю необходимую информацию, включая условия договора аренды;

• тарифы с ограничением и без ограничения по пробегу;

• выгодные цены, соответствующие уровню предоставляемых услуг;

• новые / годовалые машины в автопарке;

• никаких скрытых платежей;

• дружеский и приятный коллектив, готовый всегда выйти Вам навстречу и помочь решить любой вопрос.

Желаем Вам насладиться Вашей поездкой в замечательную Чехию и надеемся, что данная статья поможет Вам при аренде авто в Праге избежать ненужных проблем и не испортить себе отдых!

