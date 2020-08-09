Можно ли покупать автозапчасти не у официальных дилеров?

13:30

Возможные риски покупки запчастей не в официальных сервисных центрах

Те, кто принципиально считает, что все автомобильные запчасти нужно покупать только у официальных дилеров, причем только "родные", то есть, такие, какие и были установлены на заводе при сборке, конечно, по своему, правы. Тем не менее подобного рода перфекционизм стоит довольно дорого. К тому же, не всегда возможен даже теоретически.

Запчасти для некоторых машин довольно быстро могут перестать выпускать. Поэтому в любом более-менее адекватном каталоге есть список запчастей, которые также подходят к этой модели авто.

Возможные риски покупки запчастей не в официальных сервисных центрах

Следует начать с того, что некоторые "официалы", если и отличаются от таких ресурсов как, https://autostrong-m.by/ то, скорее в худшую сторону. Официальный статус абсолютно не гарантирует ни широты ассортимента, ни кристальной честности продавца. А качество специалистов там может быть приблизительно того же уровня, что и на любом автофоруме.

Тем не менее, определенные риски покупки запчастей с рук все-таки имеются. Большинство из них, благодаря посреднику давно канули в лету. Попытка обмануть станет для мошенника последним, что он сделает на ресурсе. Остальные риски связаны, скорее, с невнимательностью покупателя и продавца:

купленная деталь не подходит к автомобилю;

купленная деталь слишком плохого качества;

стоимость детали завышена.

Всего этого можно избежать, более тщательно анализируя предложение, а также обладая минимальными знаниями об автодеталях. Все каталоги имеются в сети в свободном доступе.

Сколько денег можно сэкономить, покупая детали с рук?

Экономия может показаться не слишком существенной. Но машина давно превратилась в доступное средство передвижения. По дорогам бывшего СССР по-прежнему ездит множество машин возрастом 20 и даже более лет.

А ведь покупка новой детали выглядит сомнительным решением, даже если речь идет о 10-летней машине. Проще купить новое авто. Таким образом, единственным способом поддержания машины старше 10 лет в хорошем состоянии является именно покупка деталей с рук. Покупка в сервисных центрах - это слишком дорогое вложение в такую машину. А следить за состоянием старого авто следует гораздо тщательнее, чем за состоянием нового.

На основе материалов сайта: https://autostrong-m.by/zapchasti