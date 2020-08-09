Обзор Volkswagen Tiguan: чем городской кроссовер выделяется в классе

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По результатам многочисленных тест-драйвов, Volkswagen Tiguan уже продемонстрировал свою мощь и тягу

В линейке удачных моделей автомобилей Volkswagen есть немало представителей семейства, которые водителям нужно было рассмотреть, «распробовать», привыкнуть к ним. Но Volkswagen Tiguan к ним не относится. Появившись недавно на городских дорогах, он сразу привлек внимание и моментально стал любимцем поклонников марки.

5 плюсов Volkswagen Tiguan, которые бросаются в глаза

Быстрый, мощный, маневренный, запоминающийся этот автомобиль выделяется в классе, как бриллиант среди фианитов. Он доказал всем, что кроссовер может быть городским. Среди его главных достоинств пользователи сразу отметили:

выдающийся дизайн, сложенный из множества рубленых линий, удивительным образом собранных в эффектный корпус (отсюда и ассоциация с бриллиантом, переливающимся множеством граней);

современную оптику;

отличную тяговую силу для городского транспорта;

скромный расход топлива – всего 6,1 л на 100 км пробега для дизельного мотора;

большой выбор двигателей (на рынке давно не было моделей, с таким разбегом мощностей).

Оснащение и исполнение Volkswagen Tiguan

Volkswagen Tiguan построен на мобильной платформе MQB, которая открывает немалый простор для комплектаций автомобиля под привычки водителя. В этом, кстати, главная особенность модели – ее действительно можно обустроить «под себя», выбрав опционально материал обивки, кузов с панорамной крышей, модную систему обогрева и еще много чего.

Комплектации

В каталоге – шесть комплектаций от «умного» Trendline до стильного премиального Exlusive с кожаными креслами. Четыре из шести вариаций Volkswagen Tiguan рассчитаны на индивидуальные привычки и предпочтения водителей.

Здесь и «теплая» зимняя версия Winter Edition для северных регионов, и внедорожный комплект OFFROAD для тех, кто планирует ездить не только по городу. Есть вариация современного автомобиля, который всегда на связи (Connect) и динамичная серия Sportline.

Моторы и трансмиссии

Под капотом – один из четырех бензиновых моторов или дизельный двигатель на 150 л. с. Бензиновый Volkswagen Tiguan выдает мощность на выбор:

125;

150;

180;

220 лошадиных сил.

Версии – переднеприводные и полноприводные. Первые работают в паре с 6-ступенчатыми механическими или автоматическими коробками переключения скоростей. Полный привод 4MOTION комплектуется 7-ступенчатой автоматикой.

Городской автомобиль с выраженными признаками кроссовера

По результатам многочисленных тест-драйвов, Volkswagen Tiguan уже продемонстрировал свою мощь и тягу, превосходящие по характеристикам конкурентов с более мощными моторами. Но это не мешает ему оставаться полноценным кроссовером – автомобилем, в котором комфортно даже большой компании. И можно перевозить внушительные грузы.

Объем багажника у модели впечатляет с самого начала. 615 л – это внушительно для маневренной городской машины. Увеличить пространство почти втрое можно, сложив задний ряд сидений. Они складываются как раздельно, так и вместе, повышая максимум полезного места для поклажи до 1655 л.

Статья подготовлена при поддержке официального дилера Volkswagen в Санкт-Петербурге Аксель-Сити