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Основные причины поломки турбокомпрессора. Практика ремонта турбин в Москве

16:57 4.09.2020

Неожиданный выход из строя турбины двигателя — повод задуматься о качестве сервисного обслуживания автомобиля. 

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Вопреки расхожему мнению, процент технических неисправностей приходящихся на долю заводского брака или эксплуатационного износа не так уж и велик. Обычно за поломкой стоит вполне контролируемый водителем фактор.

Ресурс турбины для бензинового и дизельного двигателя варьируется в пределах 150-250 тысяч километров пробега, при условии, что деталь еще ни разу не была в ремонте. Достаточно большая разбежка между крайними значениями объясняется зависимостью от различных условий: манера езды водителя, климат региона эксплуатации, качество заводской сборки. Так или иначе, непопадание в указанный диапазон указывает на необходимость проведения полной диагностики автомобиля — компьютерной и визуальной.

Наиболее распространенные причины, приводящие к выходу турбин из строя:

  • использование низкокачественного масла;
  • нарушение целостности патрубков воздушной системы;
  • частое и неоправданное превышение интенсивности нагрузок;
  • загрязненность среды выпускного коллектора;
  • несоблюдение рекомендаций по эксплуатации турбированного двигателя.


Замена турбины без лишних хлопот


На сайте http://voltag-remont-turbiny.ru/ можно ознакомиться с процедурой ремонта турбин в Москве, проводимой на базе сервисного центра, работающего с легковыми автомобилями, коммерческим транспортом, грузовыми автомобилями, а также спецтехникой.

Обращение в организации, для которых диагностика и ремонт турбин является профильным направлением деятельности имеет немало преимуществ. В случаях, когда речь идет о конфигурации детали, широко представленной

Темы: Блокнот водителя, Авто
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