Основные причины поломки турбокомпрессора. Практика ремонта турбин в Москве

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Неожиданный выход из строя турбины двигателя — повод задуматься о качестве сервисного обслуживания автомобиля.

Вопреки расхожему мнению, процент технических неисправностей приходящихся на долю заводского брака или эксплуатационного износа не так уж и велик. Обычно за поломкой стоит вполне контролируемый водителем фактор.

Ресурс турбины для бензинового и дизельного двигателя варьируется в пределах 150-250 тысяч километров пробега, при условии, что деталь еще ни разу не была в ремонте. Достаточно большая разбежка между крайними значениями объясняется зависимостью от различных условий: манера езды водителя, климат региона эксплуатации, качество заводской сборки. Так или иначе, непопадание в указанный диапазон указывает на необходимость проведения полной диагностики автомобиля — компьютерной и визуальной.

Наиболее распространенные причины, приводящие к выходу турбин из строя:

использование низкокачественного масла;

нарушение целостности патрубков воздушной системы;

частое и неоправданное превышение интенсивности нагрузок;

загрязненность среды выпускного коллектора;

несоблюдение рекомендаций по эксплуатации турбированного двигателя.



Замена турбины без лишних хлопот



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Обращение в организации, для которых диагностика и ремонт турбин является профильным направлением деятельности имеет немало преимуществ. В случаях, когда речь идет о конфигурации детали, широко представленной