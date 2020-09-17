MAN TGL – универсальный грузовой автомобиль для широкого спектра задач

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MAN TGL – одна из самых востребованных моделей от известного немецкого производителя грузовиков и двигателей

Обусловлено это, прежде всего, удачной комбинацией ее грузоподъемности, мобильности и конструкции.

История разработки популярной модели MAN TGL

В создании первой модели фургона принимали участие специалисты Фольксваген. Они подарили грузовику конструкцию кабины. Рама была позаимствована у MAN G90. Все это дополнили лучшими решениями от производителя L2000. В результате получился грузовик без капота и с открытым кузовом.

Легкость, прочность и маневренность выгодно отличали MAN TGL от его конкурентов на рынке.

Маневренный городской грузовик

Главное в условиях городской среды – послушность машины, ее подвижность и легкость управления. Все это обеспечивает современная электроника, которой оснащается модель:

гидроусилитель рулевого колеса;

климат-контроль и автоматический люк на крыше для более эффективного проветривания салона;

система ABS.

С вариантами комплектации грузовика вы можете познакомиться на сайте любого официального дилера, к примеру: https://man-komdorauto.ru/. Выбирая один из них, учитывайте условия будущей эксплуатации транспортного средства.

Надежный помощник на строительной площадке и на междугородных рейсах

MAN ТГЛ относится к категории среднетоннажных грузовиков. Собственный вес автомобиля относительно небольшой и может составлять 7,5, 8, 10 и 11,99 тонны. Это позволяет перевозить на нем значительные по весу строительные грузы. При полной загрузке вес машины варьируется в пределах 11,99 – 24 тонн.

Ширина кузова 2240 миллиметров и длинна платформы 10 м позволяют удобно разместить различные виды грузов.

Комфорт водителя становится немаловажным фактором, когда речь заходит о междугородных и международных перевозках. Не отвлекаться на негативные факторы и сосредоточиться на вождении в MAN ТГЛ позволяют:

передовая система звукоизоляции кабины;

электронная панель с будильником в отведенном для сна месте;

мини-холодильник для хранения продуктов питания.

Все это в совокупности сделало модель популярной как среди компаний, так и среди частных предпринимателей. Благодаря ее универсальности удается серьезно экономить ресурсы, выполняя различные работы на одном и том же транспортном средстве. Смена географии или расстояния не потребует замены автопарка.