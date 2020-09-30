Как проверить штрафы ГИБДД онлайн

22:57

С ужесточением дорожных законов увеличилась и вероятность получить штраф за нарушение правил дорожного движения



Зачастую мы можем даже и не подозревать о штрафе, а он уже висит на нас и очерняет нашу водительскую историю.

Стоит отметить, что неоплаченные штрафы могут существенно подпортить нашу жизнь.

Так, например , имея неоплаченные платежи по кредитам или штрафы , Вы рискуете ненароком пропустить Ваш отпуск, так как в этом случае Вас попросту не пропустят на таможенном контроле и путешествие станет невозможным.

Зная штрафы и вовремя оплатив их, Вы сможете существенно сократить свои расходы, поскольку при своевременной оплате штрафа Вы получаете скидку 50 %.

Информацию о своих задолженностях Вы можете посмотреть на сайте штрафов https://gibdd.com

Для получения информации о наличии задолженности нужно ввести только номер свидетельства о регистрации и государственный номер автомобиля в соответствующие графы на сайте.

Существует большое количество видов нарушений на дороге. Каждому пункту правил дорожного движения соответствует своё наказание за его нарушение.

Самыми распространёнными нарушениями по статистике являются: превышение скоростного режима, проезд на красный сигнал светофора, остановка и стоянка в неположенном месте, выезд на сторону дороги , предназначенной для встречного движения, отсутствие государственных регистрационных знаков на транспортном средстве, установка тонировки и световых приборов, не соответствующих требованию.

Подробнее Вы можете ознакомиться со всеми видами нарушений и санкций в таблице штрафов https://gibdd.com/tablica-shtrafov-gibdd-2020

Штраф следует оплатить в течение 70 дней после его предписания, если по истечению 2 лет штраф все ещё не будет оплачен, то дело будет передано судебным приставам.

Размер штрафа и суровость наказания зависит от серьёзности нарушения. При вождении транспорта в нетрезвом состоянии грозит не только штраф, но и лишение прав на срок до 2 лет.

Если Вы оперативно оплатите штраф в течение 20 дней , то Вам будет предоставлена 50% скидка на его оплату.

Если Вы считаете, что штраф был предписан несправедливо, и Вы ничего не нарушили Вы имеете право в течение 10 дней обратиться в местный суд после получения предписания о нарушении. Если самостоятельная попытка обжаловать нарушение не увенчалась успехом, то остается всего 2 варианта: смириться и оплатить или воспользоваться дорогостоящими услугами адвоката.

Самым правильным решением будет своевременно оплачивать штрафы и не нарушать правила!