В России успешно стартовали продажи Соренто 4 поколения
Поклонников этого бренда 15 октября ждала хорошая новость – начала официальных продаж обновленного Соренто 4 поколения через сеть официальных дилеров. Это среднеразмерный кроссовер, который по праву считается важной позицией в обновленной линейке глобальных моделей SUV. Новинка по праву считается высокотехнологичной разработкой, в которой отлично сочетаются важные для любого автомобилиста качества:
- топливная экономичность;
- безопасность;
- большой выбор комплектаций;
- гарантия комфорта и удобства при управлении.
Компания Kia Motors Russia & CIS особое внимание уделила внедрению новых технологий. Кроссовер четвертого поколения оснащен возможностью свободного и быстрого доступа в информационные сети. Предусмотрена также специальная система помощи водителя, а также развлекательные технологии. Если вы пройдете по ссылке, то сможете оценить преобразившийся дизайн.
Технические особенности
Напрямую у дилера в России можно приобрести кроссовер с рядными четырехцилиндровыми моторами Smartstream.Также производитель предлагает более доступное по цене решение – двигатель 2,5 MPI, который агрегируется с шестиступенчатой трансмиссией с гидравлическим трансформатором. В линейке также представлены авто, оснащенные достаточно мощным агрегатом – дизельным двигателем объемом 2.2. Он сочетается с восьми ступенчатой роботизированной коробкой передач.
В дилерской сети на выбор представлены два типа исполнения:
- переднеприводные варианты;
- полноприводные модели.
Салон может быть укомплектован как 5, так и 7 сиденьями. Учитывайте, что с учетом выбранной «начинки» определяется стоимость новенького авто. Важный нюанс – все автомобили, которые предназначены для реализации на российском рынке, выпускаются на заводе «Автотор». Предприятие расположено в Калининграде. К преимуществам покупки автомобилей от этого завода – предоставление долгосрочной гарантии на пять лет или на 150 тысяч километров пробега.
Если вас заинтересовала новинка, то посетите сайт официальных дилеров. Вы сможете ознакомиться с ценами, вариантами комплектаций, специальными программами для физических и юридических лиц. Адреса дилерских центров по всей России представлены на сайте www.kia.ru.
Комментарии читателей Оставить комментарий