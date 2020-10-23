В России успешно стартовали продажи Соренто 4 поколения

17:09 23.10.2020

Киа – одна из популярных автомобильных марок в России

Поклонников этого бренда 15 октября ждала хорошая новость – начала официальных продаж обновленного Соренто 4 поколения через сеть официальных дилеров. Это среднеразмерный кроссовер, который по праву считается важной позицией в обновленной линейке глобальных моделей SUV. Новинка по праву считается высокотехнологичной разработкой, в которой отлично сочетаются важные для любого автомобилиста качества:

топливная экономичность;

безопасность;

большой выбор комплектаций;

гарантия комфорта и удобства при управлении.

Компания Kia Motors Russia & CIS особое внимание уделила внедрению новых технологий. Кроссовер четвертого поколения оснащен возможностью свободного и быстрого доступа в информационные сети. Предусмотрена также специальная система помощи водителя, а также развлекательные технологии. Если вы пройдете по ссылке, то сможете оценить преобразившийся дизайн.

Технические особенности

Напрямую у дилера в России можно приобрести кроссовер с рядными четырехцилиндровыми моторами Smartstream.Также производитель предлагает более доступное по цене решение – двигатель 2,5 MPI, который агрегируется с шестиступенчатой трансмиссией с гидравлическим трансформатором. В линейке также представлены авто, оснащенные достаточно мощным агрегатом – дизельным двигателем объемом 2.2. Он сочетается с восьми ступенчатой роботизированной коробкой передач.

В дилерской сети на выбор представлены два типа исполнения:

переднеприводные варианты;

полноприводные модели.

Салон может быть укомплектован как 5, так и 7 сиденьями. Учитывайте, что с учетом выбранной «начинки» определяется стоимость новенького авто. Важный нюанс – все автомобили, которые предназначены для реализации на российском рынке, выпускаются на заводе «Автотор». Предприятие расположено в Калининграде. К преимуществам покупки автомобилей от этого завода – предоставление долгосрочной гарантии на пять лет или на 150 тысяч километров пробега.

Если вас заинтересовала новинка, то посетите сайт официальных дилеров. Вы сможете ознакомиться с ценами, вариантами комплектаций, специальными программами для физических и юридических лиц. Адреса дилерских центров по всей России представлены на сайте www.kia.ru.