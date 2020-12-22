Как выбрать грузовые шины для спецтехники: рекомендации, проверенные временем и опытом

Массивная конструкция грузового транспортного средства нуждается в надежной опоре и хорошем сцеплении с дорожным покрытием 

Обеспечить их помогут качественные грузовые шины, разработанные с учетом огромной механической нагрузки. Их применение – не только залог безопасности, но и отличная управляемость транспортного средства, его способность справиться со сложными дорожными и погодными условиями, гарантия сохранности груза и еще целый набор преимуществ. Если вы заняты выбором грузовых шин, ознакомьтесь с рекомендациями сотрудников интернет-магазина https://tir-shina.com.ua/, разработанными с учетом внушительного практического опыта.

Классификация покрышек, упрощающих выбор резины


Грузовые шины представлены в тысячах модификаций. Быстро сориентироваться с подходящими вариантами позволит деление на следующие группы:

  • В зависимости от типа протектора различают дорожные, универсальные шины и резину высокой проходимости. Первые подходят только для асфальтированной дороги, вторые гарантируют устойчивость на любой поверхности, а третьи обеспечат безопасность движения в самых экстремальных условиях.
  • По типу конструкции различают радиальные и диагональные покрышки. В числе достоинств радиальных моделей – отличное сцепление и высокая степень прочности, для вторых характерна амортизирующая мягкость, позволяющая с комфортом перемещаться по грунтовой и каменистой трассе.
  • В зависимости от структуры различают камерные и бескамерные покрышки. Мягкий ход первых важен для нагруженного транспортного средства, однако большой вес резины приводит к некоторому увеличению объемов потребления топлива.
  • В грузовых покрышках предусмотрены разные типы профиля, что позволяет разделить их на низко-, широко- и сверх профильные образцы. По мере понижения профиля возрастает риск преждевременного износа протектора. А для бездорожья лучше подходят широкопрофильные покрышки.
  • Рисунок протектора позволяет выделить симметричные и асимметричные покрышки. У вторых лучше сцепление, поэтому при движении на скользкой трассе занос автомобиля полностью исключен. Одновременно стоит обратить внимание на глубину борозд – чем она больше, тем ниже риск скольжения по мокрой трассе при опасном явлении аквапланирования.

Детальные рекомендации по выбору грузовых шин можно почерпнуть из сопроводительной документации к автомобилю.
 

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