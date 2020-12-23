Как выбрать снегоуборщик: 6 простых правил от профессионалов
На Expertology представлен рейтинг самых мощных, функциональных, удобных. А пока о том, как выбрать оптимальную модель.
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Класс
Бытовой – небольшой маломощный агрегат несамоходного типа. Делится на несколько подвидов:
- Микро (электролопата) – прибор мощностью до 1000 Вт, применяемый для частного двора.
- Мини (электроочиститель с дефлектором) – устройство мощностью до 1500 Вт – очистит территорию до 500 м2.
- Медиум – агрегат мощностью до 6000 Вт, подходит для площадей от 500 до 3000 м2.
Полупрофессиональный – самоходный снегоуборщик мощностью до 7,5 л.с. Рекомендован для площадей до 6000 м2.
Профессиональный – внушительного размера снегоуборщик большой мощности (около 7,5-13 л.с.). Рекомендован для участков свыше 6000 м2.
Способ перемещения
Несамоходные снегоуборщики движутся за счет воздействия на них силой мышц. Это – компактный, недорогой, эффективный способ очистки небольшой площади. Минус: не подойдут для наста или плотного мокрого снега.
Самоходные работают за счет электро- либо бензинового мотора с трансмиссией. Отличный вариант для плотных сугробов. Минусы: немалые габариты, затратное обслуживание, цена. Встречаются колесные модели (подойдут для ровной и слабопересеченной местности) и гусеничные (идеальны для сложного рельефа).
Двигатель
- Электрический – легкий, почти бесшумный, прост в обслуживании, недорогой. Минусы: маломощен, немобилен.
- Бензиновый – мощный, мобильный. Минусы: тяжелый, шумный, требует регулярного обслуживания, дорогой.
- Гибридный – сочетание в работе первых двух типов. Встречается довольно редко. Стоит дорого.
Материал шнека
Металл – прочный надежный, без проблем справится с плотным слоем снега, высокими сугробами. Не подходит для деликатных покрытий.
Пластик – умеренно прочный недорогой материал. Аккуратно обрабатывает покрытие, но может легко повредиться при резком контакте с камнем.
Резина либо пластик с прорезиненным верхним слоем – мягкий шнек – идеален для чистки мокрого снега с деликатных покрытий.
Характеристики
- Высота и ширина захвата – характеризуют работоспособность устройства за 1 проход (чем выше показатель, тем более «мощные» сугробы сможет одолеть агрегат). Высота захвата (как и ширина) определяется классом прибора: бытовые – 20-32 см, полупрофессиональные – 35-50 см, профессиональные – 0,5-0,6 м.
- Ширина захвата: бытовые – 30-55 см, полупрофессиональные – 55-70 см, профессиональные – от 70 см.
- Производительность (тонн/час) – количество снега, отбрасываемое снегоуборщиком за 1 час работы. Бытовые модели снегоуборщиков способны обработать до 8-10 т/ч.
- Система очистки – встречается одно-, двух- и трехступенчатая. В первом случае уборка снега осуществляется во время вращения шнека. Изделие не рекомендовано для гравия и каменистого покрытия. Во втором случае предусмотрена чистка дороги от снега шнеком, его выброс – крыльчаткой. При трехступенчатой системе снег захватывается двумя шнеками, подается на ускоритель, где измельчается и выбрасывается крыльчаткой.
Полезные опции
- Защита от перегрузки – надежный протектор для мотора в случае перегрузок – шнек отсоединяется от редуктора (самоходные модели) либо мотор отключается сам (несамоходные).
- Подогрев ручек – особенно полезен при чистке больших территорий.
- Гидроусилитель руля – упрощает повороты.
- Регулируемые ручки – можно отрегулировать под любой рост.
- Нож для подрезания сугробов – заостренная пластина, закрепленная на снегозаборнике – упрощает работу с плотными большими сугробами.
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