Ремонт турбин на любой автомобиль в Москве

12:48 3.02.2021

Мотор с турбонаддувом считался несколько лет назад атрибутом исключительно дорогих машин

Сегодня этим механизмом никого не удивишь, так как он присутствует даже в автомобилях средней ценовой категории. Турбокомпрессоры все чаще устанавливаются не только в дизельных, но и на бензиновых двигателях. Объяснить такую тенденцию просто, ведь данная система наддува делает мотор мощнее и эффективнее. Даже турбина, несмотря на прочность и надежность, имеет запас хода. Если турбокомпрессор вышел из строя, то доверить ремонт стоит опытным мастерам.

В Москве обратиться можно в компанию «Вольтаж Турбо». На сайте http://voltag-remont-turbiny.ru/ можно заказать ремонт турбин в Москве. Вам предложат удобную дату и время. Эта сеть сервисных центров ремонтирует турбины во всех автомобилях. При оформлении заявки на сайте выберите марку и модель транспортного средства. Стоимость ремонта рассчитывают менеджеры. После выполнения работы мастера предоставляют официальную гарантию, так как несут полную ответственность за качество и надежность перед клиентом.

Признаки поломки турбины

Как понять, что турбонаддув вышел из строя? На это указывают следующие признаки:

появление постороннего свиста и воя при работе турбины на высоких оборотах;

увеличение расхода масла или топлива;

появление черного дыма, сажи в авто с дизельным мотором;

появление сизого дыма при работе двигателя.

При появлении хотя бы одного из этих признаков обращайтесь для диагностики в сервисный центр. Мастера выполнят диагностику. Определив причину и масштаб поломки. Затем рассчитывается стоимость ремонта.

Этапы ремонта турбокомпрессора

Чтобы определить причину неисправности, мастера полностью разбирают турбину. Затем детали корпуса и колес тщательно очищаются от пыли, грязи, сажи. С учетом причины повреждения проводится замена изношенных комплектующих, например, подшипников, уплотнителей. Затем выполняется проверка работоспособности других элементов и установка новых комплектующих, если в этом есть необходимость.

На завершающей этапе выполняется балансировка турбинного ротора, картриджей на специальном стенде. Также мастера проверяют утечку масла. Поэтапный ремонт – гарантия бесперебойной работы компрессора в будущем, что обеспечивает комфорт и безопасность водителя.

По материалам сайта http://voltag-remont-turbiny.ru/.