Самые продаваемые плагин-гибриды последних моделей

01:04 25.02.2021

Плагин-гибридные автомобили на данный момент считаются самыми универсальными экологическими автомобилями.

Согласно информации на таематическом портале https://ecars24.info/catalogs/plagin-gibridy плагин-гибридные автомобили выпускают все автоконцерны. Кто-то "делает ставку" на дальность хода, кто-то - на стоимость.

Что такое плагин-гибриды

Прежде всего, plug-in гибриды имеют привычный двигатель внутреннего сгорания. Но его можно не использовать вообще. Автомобиль можно использовать как электромобиль, который может

Заряжать аккумуляторы не только от стационарного пункта питания, но и солнечных батарей. Развивать на электротяге скорость свыше 150 км. час. Иметь запас хода без использования двс до 50 км.

Причем, именно запас хода на электротяге пока все еще остается "ахиллесовой пятой" таких моделей. Создателям приходится постоянно лавировать между ним и стоимостью машины, ведь плагин-гибриды должны быть прежде всего массовым автомобилем.

Самые продаваемые plug-in автомобили

До недавнего времени в "топе" продаж можно было найти в основном японские машины. Во-многом, они шли именно на внутренний рынок. В юго-восточной Азии и особенно в Японии "электрификация" личных автомобилей граждан началась раньше.

Toyota Prius Prime до сих пор остается одним из продаваемых плагин-гибридов. Основные преимущества - запас хода (45 км при открытых солнечных батареях) и стоимость. Популярность хэтчбеков среди семейных пар также добавила машине привлекательности.

Kia Niro Plug-in Hybrid - еще один хэтчбэк. Автомобиль создавался таким образом, чтобы быть максимально удобным для длительных поездок. Это довольно нестандартное для производителей гибридов решение сделало плагин-гибридный Kia Niro неожиданно популярным. Впрочем, неожиданно ли? Просторный багажник, удобный салон, возможность проехать в режиме "аккумулятор+полный бак" более 900 км.

Chrysler Pacifica Hybrid - машина для ответственных родителей. Уникальный минивэн от "Крайслер", до этого гибридные минивэны еще никто не делал. Запас хода на аккумуляторе - 53 км. Производитель уверяет, что этого достаточно для нужд семьи с детьми. Также машина оказалась востребованной в секторе услуг.

Считается, что плагин-гибриды - это "переходный" вариант машины, который в скором времени может исчезнуть. Действительно, полноценные электромобили появляются все чаще, они имеют все больший запас хода. Тем не менее, большинство ответственных и осторожных покупателей предпочитают иметь бензиновый двигатель как минимум на случай неожиданной поломки основного.