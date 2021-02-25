Самые продаваемые плагин-гибриды последних моделей
Согласно информации на таематическом портале https://ecars24.info/catalogs/plagin-gibridy плагин-гибридные автомобили выпускают все автоконцерны. Кто-то "делает ставку" на дальность хода, кто-то - на стоимость.
Что такое плагин-гибриды
Прежде всего, plug-in гибриды имеют привычный двигатель внутреннего сгорания. Но его можно не использовать вообще. Автомобиль можно использовать как электромобиль, который может
- Заряжать аккумуляторы не только от стационарного пункта питания, но и солнечных батарей.
- Развивать на электротяге скорость свыше 150 км. час.
- Иметь запас хода без использования двс до 50 км.
Причем, именно запас хода на электротяге пока все еще остается "ахиллесовой пятой" таких моделей. Создателям приходится постоянно лавировать между ним и стоимостью машины, ведь плагин-гибриды должны быть прежде всего массовым автомобилем.
Самые продаваемые plug-in автомобили
До недавнего времени в "топе" продаж можно было найти в основном японские машины. Во-многом, они шли именно на внутренний рынок. В юго-восточной Азии и особенно в Японии "электрификация" личных автомобилей граждан началась раньше.
Toyota Prius Prime до сих пор остается одним из продаваемых плагин-гибридов. Основные преимущества - запас хода (45 км при открытых солнечных батареях) и стоимость. Популярность хэтчбеков среди семейных пар также добавила машине привлекательности.
Kia Niro Plug-in Hybrid - еще один хэтчбэк. Автомобиль создавался таким образом, чтобы быть максимально удобным для длительных поездок. Это довольно нестандартное для производителей гибридов решение сделало плагин-гибридный Kia Niro неожиданно популярным. Впрочем, неожиданно ли? Просторный багажник, удобный салон, возможность проехать в режиме "аккумулятор+полный бак" более 900 км.
Chrysler Pacifica Hybrid - машина для ответственных родителей. Уникальный минивэн от "Крайслер", до этого гибридные минивэны еще никто не делал. Запас хода на аккумуляторе - 53 км. Производитель уверяет, что этого достаточно для нужд семьи с детьми. Также машина оказалась востребованной в секторе услуг.
Считается, что плагин-гибриды - это "переходный" вариант машины, который в скором времени может исчезнуть. Действительно, полноценные электромобили появляются все чаще, они имеют все больший запас хода. Тем не менее, большинство ответственных и осторожных покупателей предпочитают иметь бензиновый двигатель как минимум на случай неожиданной поломки основного.
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