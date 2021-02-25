Всё пропало, вызывай эвакуатор!

01:09 25.02.2021

Порой в жизни происходят поистине непредвиденные обстоятельства, связанные с автомобилем: поломка на отдаленной трассе или серьезные повреждение в случае ДТП. В таких случаях остается только один вариант – заказывать эвакуатор. В стрессовой ситуации довольно сложно сообразить какой тип погрузчика предпочтительней. В этой статье разбираемся, что делать, если срочна нужна транспортировка машины.

Когда, скорее всего, придётся вызывать подмогу?.



- заглохла машина, а взять на буксир ее некому;

- дорожно-транспортное происшествие;

- перевозка спецтехники особого предназначения частными лицами;



Правильно подобранный эвакуатор влияет на безопасность транспортировки объекта, а также уровень риска его механического повреждения. Кроме того, это позволит сэкономить бюджет и время владельца авто.



Основные виды эвакуаторов.



1. Частичная погрузка.

Данный тип оборудования не принимает на себя не весь автомобиль, а захватывает только лишь два колеса с помощью специальной вилки. К минусам такой техники можно отнести лишь относительную безопасность груза – ведь существует вероятность наезда. Да и перевозка на дальние расстояния неосуществима, так как эвакуатор и машина клиента представляют собой настоящий автопоезд, затрудняющий движение на дороге.

Плюсы – этот вид отлично подойдет для транспорта с тяжелой массой, а также для перевозок в места с ограниченным доступом по высоте – подземные или многоуровневые стоянки.



2. Платформа стационарная.

Такой эвакуатор имеет более серьезное техническое оснащение. На нем обязательно крепится лебедка для затягивания груза на так называемую «ломаную» платформу. Лебедка может быть электрического, гидравлического или механического типа.

Это самый распространённый вид буксировщиков, которые будут бюджетным вариантом, правда отрицательные стороны у них тоже есть. Например, если эвакуируемая машина будет с заблокированными колесами, то ее придется подкатывать на специальной тележке.



3. Выдвижная подъемная платформа.

Этот тип тоже оснащён лебедкой, при этом платформа для погрузки может выдвинуться под любым углом и в таком положении двигаться вниз. Это заметно облегчает задачу и повышает скорость ее выполнения, так как ручной труд в данном случае практически не используется. Грузить технику с заблокированными колесами уже не составляет труда.

Единственный минус – если объект расположен так, что к нему нельзя подобраться ни спереди, ни сзади, то погрузку невозможно осуществить.



4. Эвакуатор с краном.

Это наиболее универсальный вариант, который подберется к автомобилю в любом положении. Погрузка осуществляется благодаря захватам, которые крепятся к колесам. Затем транспортное средство помещается на платформу краном, несмотря на его техническое состояние.

Стоит учесть, что немало времени тратится на установку захватов, особенно в случае нетипичного расположения автомобиля, например, после аварии.