Новый Volkswagen Tiguan: 6 комплектаций на любой вкус

14:40 10.03.2021

Мудрецы говорили: самый короткий путь к совершенству – через соревнование с собой. Похоже, создатели нового Volkswagen Tiguan решили внять именно этому совету. Уже будучи безусловным хитом российского авторынка, компактный кроссовер немецкого семейства продолжает покорять вершины, давая водителю еще больше возможностей для комфортного управления, больше надежности, удобства в салоне.

Мудрецы говорили: самый короткий путь к совершенству – через соревнование с собой.

Похоже, создатели нового Volkswagen Tiguan решили внять именно этому совету. Уже будучи безусловным хитом российского авторынка, компактный кроссовер немецкого семейства продолжает покорять вершины, давая водителю еще больше возможностей для комфортного управления, больше надежности, удобства в салоне.

Больше комфорта для водителя и пассажиров

Новый Volkswagen Tiguan предлагается не только в расширенной линейке, он еще и получил самые современные технологии:

систему превентивной безопасности PreSafe, которая собирает информацию датчиков и сама прогнозирует вероятность аварии, приводя при необходимости все элементы системы безопасности в состояние полной готовности;

адаптивный круиз-контроль (корректирует скорость, учитывая расстояние до впереди идущего автомобиля);

Front Assist (экстренное торможение).

Опционально модель оснащается пакетами IQ.Drive (дополнительные ассистенты, контроль слепых зон, круговой обзор и многое другое) и IQ.Light. За информированность водителя и комфорт всех, кто находится в салоне, отвечают обновленная цифровая панель с 10-дюймовым экраном (10,25''), 3-зонный климат контроль (настраивает комфортную температуру в передней и задней части салона), новая система мультимедиа Discover Pro.

Комплектации

В линейке комплектаций Volkswagen Tiguan – пополнение. Новая модель предлагается в 6 вариантах:

базовая версия Respect;

Respect Plus;

Status;

Status Plus;

Exclusive;

топовая комплектация R-Line.

Базовые версии Respect и Respect Plus

Уже в базовом варианте новый Volkswagen Tiguan получил марочные легкосплавные 17-дюймовые колесные диски Montana, систему подогрева передних кресел, датчик дождя, светодиодную оптику и многофункциональный руль с кожаной отделкой и подогревом. Здесь же – система проверки давления в шинах и так полюбившаяся водителям функция Coming Home/Leaving Home (автоматическое управление светом).

На следующем уровне – Respect Plus – компактный кроссовер дополнительно получил новую аудиосистему Discover Media с 8-дюймовым экраном, навигацию, электропривод складывания зеркал, камеру заднего вида с собственным омывателем, зеркало заднего вида в салоне с затемнением и датчики парковки (спереди и сзади). Изюминка версии – ветровое стекло с электроподогревом (зимой 2021 года – объективная необходимость).

Volkswagen Tiguan в комплектации Status и Status Plus

В комплектации Status (кроме опций Respect Plus) кроссовер оснащен системами подогрева кресел спереди и сзади, механизмом складывания спинки переднего сидения, поясничными подпорами. Из приятных дизайнерских решений – серебристые рейлинги на крыше и хромированный контур боковых окон, а также фирменная отделка кресел Shooting Star. В комплектации предусмотрены удобные ящики под передними сидениями и кнопка в багажнике для разблокировки спинок заднего дивана.

В исполнении Status Plus добавились:

колесные диски Frankfurt (18 дюймов);

электропривод двери багажника;

бесключевой доступ KESSY;

датчик салона и система защиты от угона Plus.

Volkswagen Tiguan Exclusive

Предтоповая версия бестселлера получила комбинированную отделку ArtVelours со вставками искусственной замши, стильные накладки на пороги, ассистентов Lane Assist и Light Assist, а также адаптивную оптику проекционного типа. Здесь тоже есть своя «вишенка на торте» – автопереключение между ближним и дальним светом.

Особенности топовой версии R-Line

В топовой версии Volkswagen Tiguan преобразился и внешне, и технически:

отделка сидений – кожаная;

новый руль с сенсорными кнопками и подрулевыми переключателями;

передние кресла с функцией памяти и электрорегулировками;

зеркала с памятью положения.

Автомобили комплектации оснащаются 19-дюймовыми колесными дисками Valencia.

Статья подготовлена при поддержке официального дилера Volkswagen в Санкт-Петербурге Аксель-Сити