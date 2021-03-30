Автоломбард, или идеальный способ кредитования

21:06 30.03.2021

Многих людей мучают вопросы и догадки насчет автоломбардов и их деятельности.

Кто-то считает, что они являются отличной альтернативой кредитованию в банке или микрозаймам, кто-то же думает, что это верный способ расстаться с машиной. В этой статье мы разберемся что такое автоломбард и какие у него преимущества.

Что такое автоломбард?

Автоломбард – это организация или название услуги, суть которых заключается в возможности предоставления клиенту денежного заема под залог автомобиля. В таком случае заем предоставляется практически на любой срок. Ключевой особенностью, отличающей автоломбард от любого другого способа кредитования, является то, что деньги под залог ПТС выдаются практически сразу же, исключая бесконечное число проверок документов.

Услуги

На примере компании Автоломбард 1 мы расскажем о том, какие основные услуги предоставляет автоломбард.

1. Займ под авто. Суть займа заключается в том, что денежные средства выдаются после сдачи автомобиля в компанию. Есть два варианта: классический займ и залог под ПТС. В первом случае авто остается у компании и охраняется на специальной стоянке, во втором же случае автомобиль остается у вас, однако паспорт (ПТС) находится у компании. Для того, чтобы произвести данную операцию, потребуется лишь Паспорт, ПТС, СТС , возраст гранжданина РФ 21 год, заемщик должен быть собственником, минимальная стоимость авто 150.000 рублей. Важные особенности: оплатить можно в любом отделении банка или в режиме онлайн, срок займа от 1 месяца до 3 лет. После принятой заявки (онлайн или в офисе), проводится осмотр автомобиля, который не занимает много времени (до часу времени).

2. Займ под спецтехнику. Смысл этой услуги заключается в том, что ТС может оставаться в эксплуатации собственника, при этом компания забирает себе паспорт транспортного средства. Реальные преимущества такой сделки: быстрая оценка техники, стоимость определяется индивидуально и в сторону клиента. Так же, конфиденциальность клиенту обеспечена.

3. Залог ПТС для ИП и юридических лиц. Бывают ситуации, когда срочно нужны деньги. Но при этом техника – это инструмент заработка непосредственно. Что же делать? Можно взять денежные средства под залог ПТС юридическим лицам и ИП, при этом эксплуатировать ТС в обычном режиме. Преимущества: оперативность предоставления услуги, в дальнейшем – денежных средств, лояльные условия, погашения, возможность неограниченного количества бесплатных пролонгаций, а так же полная легальность услуги: выдача больших денежных средств под минимальные проценты.

